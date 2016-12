Ziua Internațională a Femeii. Ce trebuie să ştii despre această sărbătoare

Ziua Internațională a Femeii. Ce trebuie să știi despre această sărbătoare

Ştire online publicată Duminică, 08 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ziua Națiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor și Pace Internațională (Ziua Internațională a Femeii), sărbătoare oficializată de Organizația Națiunilor Unite (ONU), se sărbătorește în fiecare an la 8 martie, în întreaga lume. Ca urmare a inițiativei de la Copenhaga, în 19 martie 1911, Ziua Internațională a Femeii a fost marcat pentru prima dată în Austria, Danemarca, Germania șZiua Internațională a Femeii a apărut pe fondul unor mari tulburări sociale, originile acestei sărbători regăsindu-sec în mișcările sindicale produse în America, la începutul secolului trecut, scrie Agerpres.În SUA, opresiunea și discriminarea au făcut ca femeile să devină tot mai implicate în campanii pentru a determina o schimbare. În 1908, 15.000 de femei au manifestat la New York cerând un program de muncă mai scurt, salarii mai bune și drept de vot.Un an mai târziu, în 1909, în urma unei declarații a Partidului Socialist din America, prima Zi Națională a Femeii a fost sărbătorită în SUA pe 28 februarie. Femeile americane au continuat să marcheze această sărbătoare în ultima duminică din februarie până în 1913În anul 1910, Internaționala Socialistă reunită la Copenhaga a hotărât instituirea unei zile dedicate femeii, fără a stabili însă o dată anume, data de 8 martie fiind aleasă abia în 1913i Elveția. La manifestațiile organizate cu acel prilej, s-a cerut, în plus față de dreptul de vot și de a ocupa o funcție publică, dreptul femeilor la locul de muncă, la formarea profesională și de a se pune capăt discriminării la locul de muncă, potrivit Agerpres.