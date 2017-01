Ziua Internaţională a Apei, sărbătorită în şcolile constănţene

Ziua Internațională a Apei, sărbătorită în școlile constănțene

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Celebrarea Zilei Internaționale a Apei este o inițiativă ce a decurs din Conferința Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare (UNCED) din anul 1992, de la Rio de Janeiro. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat în data de 22 Decembrie 1992 rezoluția A/RES/47/193 prin care data de 22 Martie a fiecărui an a fost declarată Ziua Mondială a Apei, începând cu anul 1993. Organizația Națiunilor Unite a declarat intervalul 2005-2015 ca fiind Deceniul Internațional al Națiunilor Unite în lupta „Apă pentru Viață”. Anul 2008 a fost declarat, în acest sens, Anul Internațional al Igienei. La nivel mondial, 41% din populație nu are acces la servicii sigure de igienă a apei. În România, 44% din oameni nu au acces la alimentare sigură cu apă potabilă. Deși igiena de bază pare un lucru de la sine înțeles, peste 41% din populația globului nu are acces la latrine sau alte tipuri de facilități pentru igienă; aceasta duce la milioane de cazuri de îmbolnăviri cu diaree, holeră, pneumonie sau malnutriție, boli care fură zilnic vieți, mai ales din rândul copiilor. Astăzi, apa destinată uzului casnic - consumul uman și igienizarea locuințelor - reprezintă 10 la sută din consumul planetar (față de 20 la sută necesare pentru industrie și 70 la sută pentru agricultură). Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia Sub îndrumarea profesorilor Ionela Răduț, Rodica Plugaru, Daniela Avram și Monica Nedelcu, sâmbătă, 22 martie, de la ora 10, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia organizează o serie de manifestări legate de Ziua Mondială a Apei, susținute de elevii clasei a XI-a E. „Echipa, formată din elevi și profesori, a dorit să realizeze o abordare interactivă și interdisciplinară, încercând să surprindă prezența elementului apă atât în literatură, religie, limbi străine, cât și în experiențe științifice care țin de domeniul chimiei și al biologiei. Activitatea se adresează tuturor categoriilor de vârstă, de la preșcolari la adulți cu scopul de a conștientiza importanța apei în viața noastră și în menținerea echilibrului planetei”, a declarat prof. Monica Nedelcu, consilier de imagine. Elevii vor invita oaspeții la completarea unor chestionare și le vor supune atenției spoturi publicitare, pliante, referate și o scenetă care subliniază impactul acțiunilor noastre asupra mediului înconjurător. În săptămâna care va urma, elevii se vor deplasa la școlile și grădinițele din orașul Medgidia și le vor prezenta copiilor prin personaje de desene animate, imagini atractive și experimente modalități de prevenire a poluării și de protejare a resurselor naturale de apă. La această manifestare au fost invitați primarul Medgidiei, Dumitru Moinescu, directorul societății Edilmed, profesori ai școlilor și liceelor din oraș, elevi, părinți, reprezentanți ai comunității locale și ai ONG Mare Nostrum din Constanța. Impactul manifestării și rezultatele chestionarelor vor fi publicate pe site-ul Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu”: www.nicolaebalcescu.ro Școala nr. 29 ,,Mihai Viteazul” Sub deviza „Apă pentru viață”, elevii Școlii nr. 29 „Mihai Viteazul” vor marca Ziua Mondială a Apei, sâmbătă, 22 martie, printr-o serie de manifestări menite să readucă în atenția opiniei publice problemele legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor. Aceste acțiuni fac parte din proiectul educațional „Salvați pământul de modificările climatice”, ce se derulează în școală sub coordonarea profesoarei de geografie Lilica Nistor și care are ca parteneri Inspectoratul Școlar Județean, Școala „Nicolae Tonitza”, ONG MARE NOSTRUM, Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin „Oceanic Club”, Agenția de Publicitate „Celebrity”, Liga Europeană pentru Cultură și Arte și Liga Studenților din Universitatea Maritimă. Invitații din partea ONG Mare Nostrum, Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin „Oceanic-Club”, Liga Europeană pentru Cultură și Artă, Liga Studenților din Universitatea Maritimă vor purta discuții cu elevii pentru a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile tuturor în valorificarea și protejarea surselor de apă. La rândul lor, elevii vor prezenta momente artistice cu jocuri de rol, poezii și expoziții tematice „Fiecare strop contează!”. Evenimentul se înscrie, de asemenea, în cadrul Proiectului transfrontalier „ECO PHARE 2005”, care se desfășoară din anul acesta și în Școala nr. 29 „Mihai Viteazul” și care are drept țintă un număr de 2.000 de elevi, 10 profesori, 15 membri ai ONG-urilor din Constanța și Dobrich-Bulgaria. „Având ca scop educarea ecologică a tinerei generații în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător, colectarea deșeurilor și diminuarea cantității de deșeuri depozitate la groapa de gunoi, proiectul își propune să dinamizeze și să permanentizeze relațiile de colaborare în domeniul educației între România și Bulgaria”, ne-a declarat Renata Rădulescu, consilier de imagine.