Ziua Independenţei, sărbătorită la Muzeul „Callatis“

Laudabil ce se face in cadrul Muzeului de Arheologie "Callatis" Mangalia, laudabil ce fac si unii dascali, de la catedra. Totusi, semnificatia este mult mai ampla, daca ne gandim numai la simplul fapt ca, in aceeasi zi, a capitulat Germania hitlerista (1945), punandu-se capat unui macel imens. In aceeasi zi, unele scoli (Liceul constantean "Lucian Blaga") omagiaza mari personalitati ale culturii noastre, precum George Cosbuc (m. 9 mai 1918) sau Lucian Blaga (n. 9mai 1895). O mica eroare s-a strecurat in text, anul declansarii rascoalelor balcanice antiotomane, fiind 1875, nu 1975. Felicitari, asadar, celor care nu-si precupetesc timpul si harul, sarbatorind astfel de evenimente istorice !