Ziua Europeană a Limbilor Străine, în şcolile şi liceele constănţene

Ziua Europeană a Limbilor Străine, în școlile și liceele constănțene

Într-o Europă supusă influențelor globalizării, conser-varea valorilor tradiționale și cunoașterea mai profundă a specificului fiecărei țări devine un deziderat al educației moderne. Din 2001, ziua de 26 septembrie a fost declarată de Consiliul Europei Ziua Europeană a Limbilor pentru a promova pluralismul lingvistic și diversitatea culturală, o provocare pentru elevi și profesori de pe continent de a organiza manifestări variate dincolo de procesul de predare învățare.Colegiul Comercial „Carol I”Anul acesta, profesorii de limbi străine de la Colegiul Comercial „Carol I”, Mihaela Postelnicu, Camelia Țuglea, VioletaToropu și Cati Ciobanu, au organizat ateliere de creație plastică, literară, muzicală reunite sub genericul „Sprachen, chanter, write poems, desena insieme”.Elevii claselor a IX-a, X-a, a XII-a au răspuns, după cum ne-a informat prof. Mihaela Postelnicu, cu entuziasm și imaginație manifestându-și creativitatea prin crearea unor afișe, postere, creații literare, cântând și dansând pe ritmuri internaționale.Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu“ MedgidiaLa Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” Medgidia a fost sărbă-torită Ziua europeană a limbilor străine prin activități specifice în limbile engleză și franceză, coordonate de prof. Elena Roxana Popescu și Alina Iftime.Elevii au realizat postere cu tema „English around the world/Le français autour du monde” și au discutat despre rolul comunicării în societatea modernă. Posterele create de elevi au fost expuse pe contul de Facebook al liceului pentru aprecieri.