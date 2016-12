Ziua Armânilor, sărbătorită şi la Constanţa

1

aromanii

nu imi neg originea din parinti si bunici aromani dar EU SUNT ROMANCA am fost educata si crescuta in acest spirit .Bunicii nostrii cand au ales sa plece in ROMANIa in 1928 au ales sa fie ROMANI mai ales ca invatasera la inceputul secolului XX in limba romana la scolile de unde au venit nu au invatat greaca , albaneza sau etc cat despre lb aromana nu prea ca exista decat vorbita .....nu imi place ,nu o vorbesc ,folclorul este un Kitch adica manele .. cei care s-au organizat in comitete si comitii nu au treaba , promoveaza un folclor vai de capul lui copiat din tarile de ynde au venit si se declara pastratori ai traditiilor , care traditii ale tarilir de unde au venit ? treziti-va oameni la realitate avem probleme mai mari cu viata de fiecare zi si nu ne ajutati cu nimic nu am nevoie de nici un Referendum pentru CE? Nu am ales sa plec din ROMANIA acesta este tara mea si sunt mandra toti oamenii care se duc in Parlament si striga ce striga ? nu ma reprezinta . in momentul cand se schimba ceva in statutul meu imi schi,b numele imi este pur si simplu rusine de comportatamentul lor NU VREAU SA FIU O MINORITATE IN PROPIA MEA TARA e ABSURD !