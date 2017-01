Ziarele germane, în atenţia liceenilor mircişti

În cadrul unui proiect parafat de Colegiul „Mircea“

Ziarele germane, în atenția liceenilor mirciști

Ştire online publicată Vineri, 21 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Recent, în Berlin, la Palatul Bellevue, prof. Vasile Nicoară, directorul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, a participat la întâlnirea partenerilor angrenați în proiectul „Mediul clădește - Tineri europeni în dialog”, desfășurat sub tutela președintelui Republicii Federale Germania, Horst Köhler. În acest proiect sunt angrenați elevi din 20 de școli din Germania și alte 20 de școli din Bulgaria, Croația, România și Ungaria. Promotorii proiectului sunt Fundația Federală Germană de Mediu (DBU) și ziarele cotidiane din țările participante. Managementul proiectului este asigurat de Institutul IZOP din Aachen, Germania, și Centrul pentru Comunicare în Domeniul Mediului al DBU. De altfel, în acest proiect, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța a parafat un parteneriat pe termen lung cu liceul „Taunusgymnasium” din Königstein, al cărui director, Roswitha Stengl-Jörns, s-a întâlnit, la Berlin, cu prof. Nicoară. Cu această ocazie, cei doi directori au convenit asupra unui parteneriat pe termen lung între cele două licee, chiar și după 30 septembrie 2012, data finalizării proiectului. La începutul lunii mai, în Constanța și în Delta Dunării, s-a desfășurat cea de-a doua fază a primului an de proiect, cei 17 elevi germani din Taunusstein locuind la partenerii lor români. De asemenea, au cercetat împreună cu aceștia tema „Probleme, cerințe și măsuri de protecție a Rezervației Biosferei Delta Dunării”. În urma aplicării acestui proiect, elevii mirciști își formează simțul responsabilității în domeniul ecologiei. De asemenea, primesc, timp de trei luni, un abonament gratuit la un ziar cotidian. Prin lectura regulată a ziarului ei își îmbunătățesc atât competențele de lectură și lingvistice, cât și cele de cultură generală, dar învață să fie mai critici cu mass-media și să o folosească competent ca platformă pentru o informație eficientă. Sub coordonarea profesorilor Laurențiu Diamandi și Ion Băraru, la acest proiect au participat elevii Diana-Cristina Matei, Andreea Roxana Mitocaru, Roxana Dănulescu, Elena-Cristina Costescu, Delia Anastasia Pitu, Iulia Andreea Mihăilescu, Andreea-Sorina Dediulescu, Samedin Elif, Alexandra Bogatu, Laura Violeta Hașcă, Silvia Bota, Constantin-Eugen Costescu, Mihai Daniel Grigore, Angelo-Mihai Anagnoste, Nicolae Alexandru Bujicu, Constantin Neagu, Anefi Eren-Fatih.