Zestrea românească va fi expusă la Festivalul Tamisei din Londra

Ştire online publicată Vineri, 11 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Muzeul Țăranului Român (MȚR) anunță participarea sa, în colaborare cu Institutul Cultural Român (ICR), la Festivalul Tamisei, eveniment care va avea loc la acest sfârșit de săptămână, în Londra. Potrivit informațiilor de pe site-ul MȚR, standul românesc al secțiunii New Europe Village (Noul sat românesc) va fi organizat în jurul ideii de „primenire” a zestrei păstrate, vreme de un an, în ceea ce se numește „camera bună”. „De două ori pe an, prețioasele țesături îngrămădite în camera bună sunt aerisite, spălate, călcate și întinse la uscat în văzul lumii. Este momentul lor de glorie și șansa noastră de a le observa în toată splendoarea lor: covoare, țoluri, cergi, păretare, ștergare și ștergărele, catrințe și fote, cămeși, marame, oprege și câte alte minunății”, descrie Muzeul Țăranului Român evenimentul din week-end. Artiștii ceramiști Monika Pădureț și Tanti Jana (Ioana Constantin) vor oferi londonezilor șansa de încerca jocul cu lutul. Expoziția, îmbogățită cu obiecte și imagini, va fi deschisă publicului și la sediul ICR Londra, în perioada 14-25 septembrie. Evenimentul va fi completat și de spectacolul „Apolodor”, cu Ada Milea, Dorina Chiriac și Radu Bânzaru.