"Zeiţa Viorii", Sarah Chang, vine la Constanţa! "Muzica este coloana sonoră a vieţii"

"Zeița Viorii", Sarah Chang, vine la Constanța! "Muzica este coloana sonoră a vieții"

Super-evenimentul „Sub semnul lui Ovidius” se desfășoară în zilele de 26 și 27 august, începând cu ora 20.30, și prezintă publicului combinația perfectă a spectacolului clasic, în cea mai distinsă notă a sa: una dintre cele mai mari violoniste ale lumii, „Zeița Viorii”, Sarah Chang, unul dintre cei mai buni coregrafi ai României, Horațiu Cherecheș, două orchestre incredibile, Orchestra Simfonică București și Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, un spectacol extraordinar de balet, mapare 3D, în premieră, a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța și două senzaționale focuri de artificii! Intrarea la eveniment este liberă.Sarah Chang are o carieră incredibilă, de peste trei decenii, cu multiple premii, a cântat cu cele mai importante orchestre din întreaga lume, este în Top 20 Newsweek Magazine’s „Women and Leadership, 20 Powerful Women Take Charge”, Young Global Leader for 2008 by the World Economic Forum, are un loc dedicat în Sprague Hall, Yale University, iar Harvard a numit-o „Distinguished Leadership in the Arts Award”.În 2004, a alergat cu torța olimpică și este cea mai tânără persoană care a primit the Hollywood Bowl’s Hall of Fame Award. De asemenea, este cel mai tânăr muzician distins cu Avery Fisher Career Grant și cu Premiul Gramophone „Cel mai tânăr artist al anului” (1993). Are nenumărate premii de la Academiile de Muzică și Artă din întreaga lume.A depășit încă de mică definiția sintagmei „copil genial”. Cântă de la vârsta de 5 ani, iar la 8 ani, a debutat interpretând Concertul nr. 1 pentru vioară al lui Paganini, cu Filarmonica din New York și avându-l ca dirijor pe Zubin Mehta.Cântă pe o vioară Guarneri del Gesu (George Enescu și Nicolo Paganini au cântat tot pe o vioară Guarneri del Gesu), care a aparținut mentorului său, Isaac Stern, și pe care nu o expune la o lumină puternică. De aceea, în fotografiile publicitare folosește o vioară normală. Are o colecție impresionantă de arcușuri.„Muzica este cea mai sinceră și universală formă de comunicare și are puterea de a-ți atinge sufletul și de a te purta într-o călătorie emoțională. Fie că îți place Bach, Bon Jovi, Beyonce sau Lady Gaga, muzica este coloana sonoră a vieții, iar eu sunt onorată și recunoscătoare că pot face ceea ce iubesc”, a declarat Sarah Chang, cu ocazia vizitei sale de anul trecut în România, când a avut două concerte, la Cluj și București.