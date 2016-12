Zeci de şcoli constănţene nu sunt autorizate să funcţioneze!

Cu trei săptămâni înainte de începerea noului an școlar

Zeci de școli constănțene nu sunt autorizate să funcționeze!

Cu trei săptămâni înainte de începerea noului an școlar, Inspectoratul Școlar Județean Constanța face public, la finalul unei centralizări, stadiul de pregătire a unităților școlare constănțene.399 de unități școlare dețin autorizație de funcționare, 57 sunt în curs de autorizare, iar 44 nu au autorizație de funcționare din cauze precum programul prevăzut în două schimburi, sălile de clasă subdimensionate, lipsa apei curente. Cele mai multe grădinițe sau școli fără autorizație de funcționare sunt structuri arondate unităților școlare cu personalitate juridică, cum ar fi grădinițele cu program normal din Lespezi și Văleni, Școala nr. 1 Văleni, Școala primară nr. 2 Dobromir Deal.Până la data de 20 august, 69% dintre unități erau în curs de igienizare, în timp ce 27% dintre unități finalizaseră acest demers și doar 4% sunt neigienizate.La capitolul lucrări de reabilitări și utilități, 91 de unități școlare au beneficiat de lucrări de reabilitare și 45 au efectuat lucrări la utilități, instalații sanitare, termice, electrice.A fost reparat acoperișul la Grădinița „Perluțele Mării” din Constanța și la Școala Siminoc, iar la Școala „I.L. Caragiale” a fost schimbat integral, la Școala nr. 24 „Ion Jalea” s-a făcut izolare termică, iar la Grădinița nr. 23 din Constanța, pe lângă izolarea termică inte-rioară și exterioară, a fost renovată și fațada.Mai sunt probleme la Școala nr. 11 „Constantin Angelescu”, unde ultima ploaie mai zdravănă, de acum trei săptămâni, a avariat grav acoperișul și a deteriorat și o sală de clasă pregătitoare de la etaj, plus holul. Directorul prof. Elena Daniela Elisei declara, pentru „Cuget Liber”, că a fost asigurată de Primăria Constanța că se va interveni în cel mai scurt timp, așa încât, pe 15 septembrie, școala să fie în regulă pentru a primi copii.La Școala din Ghindărești, directorul prof. Adrian Țacu ne declara că s-a descoperit o presupusă sursă de apă pe dedesubtul clădirii care datează din anul 1973 și care afectează un perete exterior.„Cum populația școlară este în scădere, nu vom fi afectați de această dezafectare a unei clase ce urmează să fie remediată ime-diat cum vor exista bani”, a explicat directorul.La Poarta Albă, Școala nr. 1 va beneficia de o reabilitare totală în baza unui proiect cu fonduri europene, motiv pentru care toți cei 200 de elevi vor veni să învețe la Colegiul Agricol Poarta Albă.„După lupte seculare, am reușit să ducem la bun sfârșit un șantier care a dat altă față unității noastre. Mai avem de igienizat corpul de clădire aflat lângă căminul de bătrâni și unde vor învăța copii de la clasele I-IV”, declara prof. Anghelina Târnă, directorul colegiului.Dar nu-i nicio problemă, că acum vine 15 septembrie și odată cu copiii se întorc și cei mai de nădejde sponsori ai învățământului românesc - părinții, fără de care multe unități școlare ar fi fost astăzi adevărate ruine.