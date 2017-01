Zeci de profesori constănţeni au părăsit catedra

Efect al degradării sistemului de învățământ

Zeci de profesori constănțeni au părăsit catedra

Printre problemele cu care se confruntă învățământul românesc în acest an școlar se înscrie creșterea alarmantă a numărului de demisii, precum și creșterea numărului de cereri pentru concedii fără plată. Majoritatea nemotivate în scris, solicitările au la bază nevoia cadrelor didactice tinere de a căuta un alt loc de muncă, fie el și în străinătate. Dacă la nivel național s-au înregistrat peste 1.000 de cereri de concediu fără plată, în statisticile Inspectoratului Școlar Județean Constanța se găsesc 68 de cereri, cu aproape 20 mai mult față de anul școlar trecut. Pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani se află în concediu 145 de profesori titulari, alți 18 fiind în concediu cu plată, pe termen de șase luni, pentru redactarea tezei de doctorat. Până la urmă, în aceste șase luni se pot găsi diverse variante de câștiguri salariale. În concediu fără plată pentru studii, gen master, se găsesc 19 profesori titulari, alți 14 solicitând normă diminuată până la jumătate, evident pentru reîntregirea veniturilor din alte surse. 56 de profesori titulari au solicitat suspendarea cu rezervarea catedrei între șase luni și un an, conform Codului Muncii, iar 57 de profesori titulari au părăsit sistemul de învățământ. Fie el și cu acordul părților, acest ultim „contingent” pare să fi realizat că educația în România nu dă semne de redresare. Din discuțiile purtate cu directori ai instituțiilor de învățământ, am aflat că cea mai tristă situație se înregistrează în cazul familiilor în care ambii sunt profesori și au apucat să contracteze credite la bănci, iar acum se văd în imposibilitatea de a le mai achita. Până și universitarii, considerați o categorie privilegiată din punctul de vedere al veniturilor, conform afirmațiilor prorectorului Marian Cojoc, resimt reducerea cu 25% a bugetelor.