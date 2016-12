Zece zile ţine Postul Sfinţilor Petru şi Pavel

Zece zile ține Postul Sfinților Petru și Pavel

Spre deosebire de celelalte posturi, care au o duratã fixã, Postul Sfinþilor Petru ºi Pavel are o duratã variabilã de la an la an, deoarece începutul lui (fixat aproximativ prin sec. VI) e în funcþie de data variabilã a Învierii lui Hristos. Postul începe luni, dupã Duminica Tuturor Sfinþilor ºi þine pânã în ziua de 29 iunie (inclusiv, dacã aceastã sãrbãtoare cade miercurea sau vinerea, dezlegându-se în acest caz numai la peºte ºi untdelemn). Durata lui este deci mai lungã sau mai scurtã, dupã cum Învierea din anul respectiv a cãzut mai devreme sau mai târziu. Anul acesta, Lãsatul secului pentru Postul Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel se petrece pe 19 iunie, aºa încât din 20 pânã-n 29 iunie inclusiv se þine post, pe 25 ºi 26 iunie fiind dezlegare la peºte. O regulã simplã ºi practicã spre a afla durata Postului Sfinþilor Petru ºi Pavel din orice an este urmãtoarea: câte zile sunt de la data Învierii (inclu-siv) din anul respectiv pânã la 3 mai (exclusiv), atâtea zile þine postul.