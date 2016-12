Zdob şi Zdub cântă la Aeromania. Iată când

Zdob și Zdub cântă la Aeromania. Iată când

Muzica rock, pop rock și folk va răsuna și în această vară la Aeroportul Tuzla, în cadrul spectacolului aerian programat de Regional Air Services și ARPA pentru sâmbătă, 2 iulie.Printre cei care vor urca pe scena ediției aniversare Aeromania și vor susține concerte live se numără Zdob și Zdub, Mihai Mărgineanu, R.O.C.K. etc.Rockerii de la Zdob și Zdub sunt cunoscuți pentru stilul lor etno-rock ce combină hardcore-ul cu elemente folclorice, hip-hop, drum'n'bass, jungle și punk, cele mai cunoscute hituri fiind “DJ Vasile”, “Zdubii bateți tare” sau “Bunica bate toba”. Obișnuiți cu concertele de mare calibru, pentru că de-a lungul timpului au cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști cum sunt Red Hot Chilli Peppers, Emir Kusturica & No Smoking Orchestra, Rage Against the Machine, Soulfly, Garbage, Linkin Park etc, băieții din Moldova promit un concert incendiar, pe măsura spectacolului din aer. Si nici nu e greu având în vedere stilul trupei și atitudinea de showman a solistului Roman Iagupov.Rock-ul alternativ este completat de muzica pop rock și folk ce poartă semnătura inconfundabilului Mihai Mărgineanu, prezență obișnuită și sustinător fervent al evenimentului. Unul dintre cei mai autentici și populari artiști de folk ai momentului, Mărgineanu va încânta publicul cu hituri ca "Mă iubește femeile", "Gore din Chitila","Jeana","Aviația", inspirate din folclorul urban. Fost elev al Scolii de Zbor de la Tuzla, Mărgineanu este pasionat de aviație și, totodată, organizatorul concertelor oferite la Aeromania în ultimii ani.Trupa The R.O.C.K. va susține un concert tribut AC/DC. La Tuzla se vor reasculta și cânta hit-uri celebre precum „Back In Black”, „Highway to Hell”, „Thunderstruck”, „Hell's Bells”, „You Shook Me All Night Long”, „TNT”.La Aeromania, pe lângă muzica live, acrobațiile și demonstrațiile pilotilor de podium mondial - cum sunt multiplul campion european și mondial Jurgis Kairys sau curajoșii Iacări Acrobați, poți admira mașini de epocă, standuri de aviație, poți să participi la degustare de vinuri, să faci fotografii sau să te bucuri de garden party-ul pregătit de organizatori, toate într-o atmosferă neconvențională și cu o ofertă de nerefuzat: de la bere, grătar, la specialități raw-vegan.