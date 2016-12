Zăpăceală mare cu grupa sau clasa pregătitoare

Cu toate că părea să fi pornit pe un făgaș normal, Ministerul Educației investind serios în logistica înființării clasei pregătitoare în școli, iată că imixtiunea premierului Victor Ponta tulbură din nou „apele”.În luna septembrie a anului trecut, scriam despre șantierele de proporții în care au fost obligate să intre multe școli din municipiul Constanța, pentru a putea face față valului de înscrieri în clasa pregătitoare. După ce au desființat cancelarii, laboratoare și alte incinte utile, acum șeful Guvernului României decide că părinții trebuie să aibă „posibilitatea logistică” de a alege unde își înscriu copiii pentru a o frecventa: la școală sau la grădiniță.„Marea problemă a părinților, așa cum am înțeles-o, este aceea legată de locul în care, în primul rând, se desfășoară clasa pregătitoare, ce se întâmplă cu copilul după ora 12, pentru că cele mai multe grădinițe au program prelungit, pentru că părinții lucrează și nu pot să plece la 12. Ceea ce trebuie să stabilim este să știm câți dintre părinți vor să-și înscrie copiii la școală și câți la grădiniță, să le dăm posibilitatea logistică de a alege”, a spus Victor Ponta.Lucru știut încă de la înființarea acestei clase pregătitoare și care ar fi trebuit însoțită și de crearea de alternative after school. Întrebat în legătură cu acest subiect, prof. dr. Răducu Popescu, inspector general, a declarat că s-a creat cadrul legal prin hotărârea luată în Consiliul Local Constanța a fost elaborată atât procedura care reglementează închirierea bunurilor imobile, cât și contractul-cadru de închiriere a spațiilor, așa încât directorii unităților de învățământ care doresc să valorifice profitabil resursele materiale ale unităților de învățământ o pot face LEGAL. „Noutatea acestei hotărâri constă în faptul că unitățile de învățământ preuniversitar de stat rețin o cotă-parte de 50% din venituri, iar cealaltă cotă-parte se virează lunar la bugetul local, fiind destinată asigurării finanțării complementare a unităților de învățământ preuniversitar. Veniturile obținute din asemenea activități asociate devin surse de autofinanțare pentru școli și pot fi folosite în scopul îmbunătățirii bazei materiale”.Pe de altă parte, din discuțiile purtate cu câțiva directori de grădinițe cu orar prelungit, am aflat că nu ar fi nicio problemă dacă ar exista părinți care și-ar dori ca micuții lor să rămână în continuare în grădiniță. „Avem cadre didactice cu dublă specializare, avem spațiu unde să funcționeze, important este să se lămurească bieții părinți ce alternative legale li se oferă”, a declarat pentru „Cuget Liber” prof. Georgeta Adam, director Grădinița cu program prelungit „Steluțele Mării”.Conform ultimei declarații a celui care se substituie ministrului Educației, respectiv Victor Ponta, părinții au termen limită data de 31 martie să se hotărască unde optează să își înscrie copiii cu vârste de 6 sau 7 ani: la grupa pregătitoare sau la clasa pregătitoare.Întrebată în legătură cu această diferență de terminologie - grupă sau clasă - prof. Irinela Nicolae, inspector de specialitate învățământ preprimar, a declarat că nu consideră deloc important acest lucru, având în vedere că în ambele variante se parcurge aceeași programă școlară. „Mai important este să primim în cel mai scurt timp reglementările necesare a-i lămuri pe săracii părinți ce au de făcut pentru binele viitorului copiilor lor”.