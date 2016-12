La aniversarea celor 35 de ani de existență

WOW, ce radio are Liceul "Traian"!

Vineri, 11 mai, în cancelaria Liceului Teoretic „Traian”, am avut parte de un moment mai rar întâlnit: în timp ce completau cataloage și alte documente, profesoarele fredonau melodiile ce proveneau dintr-un difuzor de deasupra ușii. Anul trecut, prin lunile septembrie-octombrie, elevii de la a XI-a filologie s-au gândit că ar fi bine să facă ceva mai mult în pauze decât să cânte în clasă. Și astfel a apărut ideea unui studio de radio al liceului. Pe lângă muzică, ei își propuneau să se cunoască, să-și țină la curent colegii cu evenimentele culturale ale Constanței. Și momentul mult așteptat a sosit vineri, 11 mai, când sărbătoarea liceului a fost deschisă cu inaugurarea studioului de radio WOW. În cele trei pauze pe care și-au propus să le „monopolizeze”, vor transmite trei tipuri de emisiuni: „Crazy WOW”, News WOW și „What’s up”. Pe de altă parte, profesorii care au susținut proiectul își doresc să realizeze work-shopuri care să-i ajute pe elevi în viitorul lor profesional. În regulamentul adoptat, că doar e un post respectabil, au decis să nu dea decât dedicații colective, apoi utilizarea unui limbaj decent ținând cont că suntem într-o instituție de învățământ. Aviz iubitorilor de manele: melodiile vor fi alese în conformitate cu „ținuta” de liceu! „Vinovații“ fără vină… cei mai fericiți Profesoarele Liliana Necula și Claudia Enculescu sunt „vinovate” de reușita acestei frumoase aventuri plecată de la propunerea elevilor de la clasa a XI-a de filologie care-și doreau impulsionarea comunicării. „Am dorit ca echipa de proiect să fie cât mai diversificată și am făcut selecții din rândul elevilor de la toate nivele de studiu. De foarte mare ajutor ne-au fost atelierele de lucru desfășurate sub îndrumarea partenerilor de la Radio Constanța, respectiv Steliana Bajdechi și Aura Mierluș. Au făcut exerciții de dicție, au învățat să facă diferența dintre o știre, un reportaj, să știe să-și caute și îmbine informațiile, să pronunțe, să stea, să respire. Au învățat inclusiv să acceseze un panou, să umble la butoane, să facă un clip audio. Entuziasmul lor ne-a ajutat să depășim momentele de epuizare. Sunt foarte spontani și foarte creativi și avem foarte multe de învățat de la ei. Mă întrebau când montăm microfoanele, când mon-tăm tabloul, iar eu le răspundem «În curând, în curând». Dar cu ajutorul asociației de părinți, căreia dorim să-i mulțumim și pe această cale, am reușit să concretizăm totul”, declara prof. Enculescu. „Când au venit fetele la mine și mi-au povestit erau foarte optimiste și încrezătoare”, afirma prof. Maria Sorescu, directorul Liceului „Traian”. „Își doreau în primul rând să comunicăm mai bine în interior, între noi, pentru că au constatat ele și eu am fost de acord că există momente când nu ne armonizăm foarte bine, pentru că nu există comunicare la timp. Cu acest post de radio, sperăm să rezolvăm și acest lucru. Ne dorim să avem și invitați, care să ne povestească din experiența lor și astfel să afle ce îi așteaptă în viitor când părăsesc această incintă, această instituție de învățământ și vor porni în viață”. Întrebată când i s-a părut cel mai greu, eleva Roxana Zisu a declarat: „E adevărat că ne-am blocat la un moment dat. Am avut momente și mai bune, dar și mai puțin bune, dar ne-am redresat pe parcurs. Nu știam dacă toți elevii din acest liceu sunt interesați să participe și ne-a luat ceva timp până am format echipa pe care o avem acum, dar ne-am bucurat că din clasa noastră am avut sprijin total. Și echipa de proiect este formată din șase persoane din clasa noastră. Cert este că nu am fi putut realiza ceea ce avem astăzi fără ajutorul părinților, al doamnei director, al sponsorilor care ne-au susținut, pentru că am avut costuri destul de mari. Vrem să ne distrăm toți, să fie ceva distractiv în fiecare pauză, să aducem noutăți în liceu. Să fie WOW!” Colega ei, Adriana Crețu, ne-a descris nerăbdarea: „La început, am fost extrem de entuziaști și abia așteptam să se întâmple, dar încet-încet ne-am dat seama că nu este chiar atât de ușor. N-au fost de-ajuns numai ideile, ci a contat foarte mult sprijinul primit. Ni s-a părut foarte lung timpul de când am lansat ideea și până am pus-o în practică. Postul de radio trebuia lansat de luna trecută, dar am avut o problemă tehnică cu tabloul și cablurile”. Tot vineri, 11 mai, fiecare catedră a Liceului Teoretic „Traian” a pre-gătit evenimente dedicate aniversării celor 35 de ani de existență ai acestei instituții pilon a Constanței.