"Winter Sleep" vine de la Cannes la cinema "Cityplex Tomis Mall"

„Somn de iarnă” („Winter Sleep”), câștigătorul premiului Palme d’Or la Festivalul de la Cannes 2014, va rula începând de vineri, 16 ianuarie, la cinema Cityplex Tomis Mall.Filmul regizorului turc Nuri Bilge Ceylan, cunoscut și pentru pelicula „Once upon a time in Anatolia”, este o dramă cehoviană desăvârșită. „Winter Sleep” spune povestea fostului actor Aydin, proprietar al unui mic hotel într-un sat din podișul Anatoliei, care e într-un permanent conflict cu cei din jur, cu mariajul său, dar și cu sine.Aydin trăiește în micul hotel împreună cu tânăra sa soție, Nihal, și sora, Necla. De cum vine iarna în sat, hotelul se transformă în adăpost, dar devine în același timp o cușcă ce hrănește animozitățile dintre cei trei. Puțin câte puțin, regizorul dezvăluie caracterul lui Aydin de om auto-suficient, mulțumit cu ce poate realiza cu efort minim. Într-o serie de scene excelente, vedem interacțiunea lui Aydin cu soția sa, sora recent despărțită de soțul său și o familie de localnici mult mai săraci, care închiriază una din proprietățile lui.Coproducția Turcia-Franța-Germania îi are în distribuție pe Nejat Isler, Ismail Demet, Akbag Necla, Haluk Bilginer, Aydin Melisa, Sözen Nihal, Nadir Saribacak, Levent Mehmet, Ali Nuroglu Timur.Filmul poate fi vizionat în week-end de la ora 18,15, iar de luni până joi, de la ora 17,15.