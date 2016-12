Week-end-ul Olimpiadelor. Ce pierd şi ce câştigă profesorii

1

rusine pentru minciuni si pentru exploatare inspectoratelor si ministerului..cineva ar trebui sa se sesizeze

s-au unvatat sa i prosteasca pe profesori..gradatia de merit o primesc doar 2-3persoane care sunt metodiste,iar profesorii sunt obligati sa mearga in timpul liber la munca,fara a fi platiti,fara a primi alt liber in schimb..ITM-ul sa se sesizeze..la fel,invatatorii sunt obligati sa faca orele de educatie fizica,desi nu sunt calificati,desi nu sunt platiti pentru asta..in alte judete,invatatorii sunt platiti,in Constanta,inspectorul de ed.fizica(culmea),sustine neplata acestor ore..ba mai mult,unii invatatori sunt obligati sa faca si orele de engleza,neplatite..in total au unii 4ore neplatite pe zi,deci 16ore pe luna,aproape o norma..desi invatatorii sunt platiti pe post,nu la nr.de ore,inspectoratul constantean abuzeaza de toti invatatorii,obligandu-i sa faca aceste ore pentru care nu sunt calificati si la care se pot intampla accidente..A fost sesizat consiliul pentru discriminare,intrucat in unele scoli sunt profesori de educatie fizica,in acelasi judet..Rusine pentru exploatare,pentru amenintarile directorilor la adresa celor ce nu vor sa mearga in weekend la munca,neplatiti.Rusine inspectorului general ca face economie pe spinarea invatatorilor..alte judete pot plati invatatorii,judetul Constanta,prin acest inspector..sluga..considera ca e normal ca oamenii sa munceasca neplatiti