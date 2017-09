Week-end incendiar pe litoral. Super-distracţie de la Năvodari până la Vama Veche

Week-end incendiar pe litoral. Super-distracție de la Năvodari până la Vama Veche

Bucurie mare pentru turiștii de pe litoral, dar și pentru constănțeni, căci evenimentele se țin lanț în acest sfârșit de săptămână, cu activități pentru întreaga familie, de relaxare, sportive, spectacole și distracție pentru cei mici, iar atenția celor mari se îndreaptă către concerte și petreceri cu invitați speciali, organizate pe plajă,în cluburi sau la piscină.Așadar, pentru a evita aglomerația, turiștii au la dispoziție și alte mijloace de transport, precum autobuzele etajate pe traseele ce leagă Constanța de Mamaia, sau pot alege să traverseze stațiunea Mamaia cu telegondola până la Piațeta Cazino, pentru a se bucura de stațiune de la înălțime.The Color Run, în MamaiaAstăzi, Mamaia devine, pentru al patrulea an, gazdă pentru „The Color Run Dream Tour”. Peste 2.500 de participanți vor trece printre tone de pudră colorată și valuri de spumă. Accesul în zona de eveniment este permis de la ora 17.00, iar primul start, din parcarea Hotelului Rex, va fi la ora 19.00. Totodată, și în acest week-end, în Piața Ovidiu din Constanța, este găzduită caravana Filmelor de Oscar. Astfel, câteva dintre 18 cele mai premiate filme ale tuturor timpurilor vor fi proiectate, în fiecare seară, de la 21:30, în aer liber. Intrarea este liberă pentru public, în limita locurilor disponibile. Dintre filmele selectate, astăzi va fi difuzat filmul „Forrest Gump”, cu Tom Hanks în rolul principal, iar duminică „Aviatorul”, avându-l protagonist pe Leonardo DiCaprio.Pe lângă proiecțiile de film, spectatorii vor avea parte, tot astăzi, 29 iulie, de un spectacol de circ oferit de Fundația Parada.Un week-end cu sport și muzică bună, cât cuprindeIubitorii de sport sunt așteptați la Aqua Challenge, maratonul de înot în Marea Neagră, astăzi, în zona Plaja Zoom Beach din Constanța. Aqua Challenge este primul maraton de natație în mare din România, este o competiție de masă, ce se adresează atât înotătorilor amatori, cât și celor de performanță.În week-end se fac și fapte bune. Regatta caritabilă Rotary Mangalia, ediția a cincea, se desfășoară astăzi și mâine, 29-30 Iulie. Fondurile obținute în urma Regattei vor fi direcționate către proiectul „Inițiere în navigația cu vele pentru un număr de 60 de elevi”, prin care tinerii cu rezultatele cele mai bune la învățătură vor avea parte, gratuit, de un curs teoretic și unul practic de navigare.În Vama Veche sunt programate în acest week-end mai multe concerte, precum: Cristi Minculescu & Iris (29 iulie), Vasile Mardare, Ștefania Iacob, Sorin Poclitaru (30 iulie).Zilele acestea, la Capidava, județul Constanța, se desfășoară Academia de Vară pentru Tineret, Știință, Viitorologie și Science Fiction, Atlantykron ediția a 28-a. Purtând genericul „Insula viitorului”, evenimentul este singurul de acest gen din România cu o tradiție de 28 de ani și, potrivit multor invitați speciali din străinătate, un eveniment de profil unic în lume.Tot în Cernavodă, astăzi, între orele 10.00 și 13.00, la Casa de Cultură va avea loc o ediție regională a „Romanian Travel Forum”, dedicată dezvoltării turistice a Rivierei dunărene a județului Constanța.În această seară, plaja dintre Venus și Saturn găzduiește seria de concerte Europa FM Live pe Plajă 2017​. Ariștii invitați sunt: Andra, Vama, Delia, Vița de Vie, Smiley, Loredana, Voltaj, Carla’s Dreams, Alternosfera, Fly Project, VUNK, Antonia, Bere Gratis, The Motans, Les Elephants Bizarres, Irina Rimes, Grimus, Mihail, Sore, Jean Gavril, The Kryptonite Sparks, Alina Eremia. Intrarea la concert este liberă.Cei aflați în Tulcea, în această perioadă, pot urmări și astăzi în Piața Civică din Tulcea „Săptămâna Filmului Interetnic”, ediția a XII-a, singurul asemenea festival din țară. Proiectul este implementat de Asociația Centrul European pentru Diversitate, cu sprijinul Primăriei Municipiului Tulcea.Carla’s Dream, la NăvodariCa în fiecare vară, în ultimul week-end al lunii iulie, Năvodariul devine KM 0 al distracției și muzicii de calitate de pe litoral. În perioada 28-30 iulie, cei mai în vogă artiști români ai momentului, precum Carla’s Dream sau Randi vor urca pe scena amenajată pe stadionul Flacăra pentru a marca Zilele Orașului Năvodari.Sâmbătă seară vor urca pe scenă Aurel Moga, Mirabela Dauer, Iuliana Pușchilă, Julia Jianu, Gazy Demirel, Talisman și DJ Enzo vor încânta publicul spectator cu cele mai tari melodii. Noaptea se va încheia cu un super-recital Carla’s Dream, cel mai în vogă artist al momentului.Ultima zi a festivalului va aduce în fața năvodărenilor și a turiștilor artiști îndrăgiți, dar și un moment de comedie marca Vacanța mare. Astfel, în ordinea urcării pe scenă, îi anunțăm pe: Mariana Stan, Tinos Elanios, Vacanța Mare, Morris și Mariana Ionescu Căpitănescu. La ora 23, cei prezenți se vor bucura de un impresionant spectacol pirotehnic, cu focuri de artificii și culoare. Zilele Orașului Năvodari, ediția 2017, se va încheia pe piesele lui Randi.