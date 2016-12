Week-end dedicat Săptămânii Mondiale a Spaţiului Cosmic 2013

Week-end dedicat Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic 2013

În perioada 4-10 octombrie, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii (CMSN) Constanta și Fundația World Vision România organizează o suită de evenimente educative și distractive, în cadrul Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic, sub titulatura „Copiii și Cosmosul” - ediția a II-a. Timp de cinci zile, se vor derula activități diverse pentru elevii din județul Constanța, astfel încât aceștia să descopere, chiar de la grădiniță, cât mai multe taine ale universului, prin intermediul jocului, al competițiilor, al sportului și al științei.Mâine, 4 octombrie, începând cu ora 10, va avea loc prezentarea științifică „Fascinația Cosmosului”, care dă startul evenimentelor din cadrul Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic 2013. Prezentare are loc la sala de Conferințe „Ing. Marcel Stanciu” - CMSN, și îi are ca invitați de onoare pe Alexandru Mironov, Marc Ulieriu și Cătălin Beldea din partea redacției „Știință și Tehnică” București. Vor mai susține prezentări muzeografii CMSN și elevii premiați la NASA, ai Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța.Sâmbătă, 5 octombrie, se va da startul activităților pentru preșcolari și elevii de clasele I-IV, pentru micuți fiind organizate un mini-cros al extratereștrilor, modelaj cu materiale alternative „Planetele sistemului solar”, jocuri educative, vizite la Planetariu și la Observatorul astronomic și o petrecere tematică. A doua zi, duminică, 6 octombrie, sunt invitați să descopere tainele cosmosului elevii din clasele V-VIII și liceeni, pe care îi așteaptă câteva competiții mai serioase, dar și distracție. Aceștia vor participa la spectacolele de la Planetariu și de la Observatorul astronomic, la un concurs de astronomie, la competiția de eseuri „Planeta din visul meu” și un concurs foto, „Peisaje cosmice pe Terra”, jocuri educative și o petrecere. Activitățile se desfășoară în aer liber, în incinta Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Evenimentul „Copiii si Cosmosul” a fost înscris oficial pe pagina World Space Week.