Week-end cu spectacole pentru toate gusturile

Festivalul „Giuseppe Verdi”, special programat pentru a celebra 200 de ani de la nașterea marelui compozitor, a debutat vineri, 5 aprilie, cu un Requiem, iar duminică, 7 aprilie, de la ora 19, continuă cu primul din cele șapte titluri de operă incluse în programul amplului eveniment verdian - „Traviata”, sub bagheta maestrului Radu Ciorei.Pe scurt, povestea acestei impresionante opere a fost inspirată de tânăra Rose Alphonsine Plessis, care a fugit de acasă, din sătucul ei, la vârsta de 13 ani, la Paris, și unde a practicat prostituția pentru a face rost de bani. La 18 ani devenise deja cunoscută ca una din cele mai scumpe curtezane (care în limba italiană se spune „traviata”) și, pentru a scăpa de urmărirea familiei, și-a schimbat numele de fată în Marie-Duplessis. Îl cunoaște pe scriitorul Alexandre Dumas-fiul care s-a îndrăgostit de ea și cu care a întreținut strânse legături amoroase, chiar și după căsătoria ei, până la prematura ei moarte, la vârsta de numai 22 ani, în urma unei tuberculoze. Sicriul ei, acoperit cu o mulțime de camelii, floarea ei preferată, a fost depus în cimitirul Montmartre. În anul 1848, Alexandre Dumas fiul a publicat romanul „Dama cu camelii”, roman puternic autobiografic, care a servit apoi ca sursă de inspirație pentru libretul operei lui Giuseppe Verdi, La Traviata, cu singura diferență că în operă, personajul feminin apare sub numele de Violetta Valery. Rol de debut care va fi interpretat de soprana Roxana Bageac. Tot la debut de rol vor fi și Cătălin Țoropoc (Germont) și Bogdan Ocheșel (Baronul Douphol). Li se vor alătura Hector Lopez (din Mexic, în rolul lui Alfredo), Lucia Mihalache (Flora), Bogdan Sandu (Gaston), Marius Eftimie (Marchizul D’Obigny), Laurențiu Severin (Dr. Grenville), Ionela Duma (Annina) și Andrei Băican (Giuseppe).v v vTeatrul de Stat Constanța oferă constănțenilor iubitori de comedie în acest week-end două dintre spectacolele sale de mare succes. Sâmbătă, 6 aprilie, de la ora 19, actorii TSC vor prezenta comedia de succes „Scaiul”, de Georges Feydeau, în regia maestrului Ion Lucian. Duminică, 7 aprilie, de la ora 19, spectatorii sunt invitați să vadă „Desculț în parc”, de Neil Simon. Regia spectacolului este semnată de Liviu Manolache, care se regă-sește și în distribuția piesei.v v vDuminică, de la ora 11, dar și de la 12.30, Teatrul pentru copii și tineret din Constanța îi invită pe copii să petreacă alături de „Pisica doldora de bani și nepoții ei orfani”, spectacol pus în scenă de Mihai Constantin Ranin și Lică Gher-ghilescu.v v vLa Casa de Cultură a Sin-dicatelor din Constanța, duminică, 7 aprilie, de la ora 19, Liviu Vârciu, Ioan Isaiu și Ionela Nedelea vor pune în scenă un foarte comic „Menage a Trois” după Neil Simon, în care intriga se dezvăluie treptat, după cum sugerează și titlul. Acțiunea piesei se petrece în redacția ziarului „Colaps”, care are doi angajați - pe Andy și pe Norman. Sediul ziarului care se vinde cam greu este într-un apartament închiriat, cei doi având restanțe la întreținere. Pentru a salva banii de chirie, Andy se sacrifică și devine amantul proprietăresei, doamna Brown, o bătrână cu aere de primadonă. În peisaj apare Sophie, o tânără superbă care tocmai s-a mutat lângă apartamentul celor doi și din cauza căreia totul se schimbă dramatic. Dacă până acum ziarul mergea greu, de acum situația e catastrofală, pentru că unul dintre ziariști nu mai poate să scrie. E îndrăgostit. Celălalt încearcă să gestioneze situația, dar se tre-zește fără voia sa într-un triunghi amoros, care riscă să degenereze într-un pătrat.Prețul biletelor este de 40 și 50 lei.