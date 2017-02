Week-end cu Goldoni şi… Ileana Ploscaru, la Teatrul de Stat Constanţa

Week-end cu Goldoni și… Ileana Ploscaru, la Teatrul de Stat Constanța

Luna februarie a debutat, ieri, cu Shakespeare la Teatrul de Stat din Constanța și continuă, în week-end, cu Goldoni, alături de cea mai nouă piesă a acestei instituții de cultură, având în rolul principal pe Ileana Ploscaru, cea mai experimentată actriță a scenei constănțene.Așadar, sâmbătă, 4 februarie, de la ora 19, comedia lui Carlo Goldoni, „Gâlcevile din Chioggia”, aduce în scenă povestea locuitorilor dintr-un orășel de pescari de la malul Adriaticei, cu intrigi amoroase, cu certuri, împăcări și despărțiri. Firește, într-un fel sau altul, totul se termină cu bine, așa că spectatorii nu au decât să se amuze copios și să-i urmărească pe actorii Andu Axente, Laura Iordan/Clara Ghiuvelechian, Turchian Nasurla/Ana-Maria Ștefan, Andrei Cantaragiu, Marian Adochiței, Adrian Dumitrescu, Luiza Martinescu Toma, Georgiana Mazilescu, Florina Stănculeț/Georgiana Rusu, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Mirela Pană/Cristina Oprean jucând sub îndrumarea regizorală a Danei Dumitrescu. Coregrafia îi aparține Stelei Cocârlea, scenografia, Lăcrămioarei Dumitrașcu, iar muzica, lui Adrian Alexandru.Duminică, 5 februarie, de la ora 19, o nouă reprezentație a piesei dramaturgului contemporan Viorel Savin, „Bătrâna și hoțul”, cu Ileana Ploscaru și Dan Cojocaru, secondați de Alina Manțu și Alexandru Medveghi, în regia lui Iulian Enache. Piesa a avut premiera cu două săptămâni în urmă și a fost primită cu entuziasm de publicul constănțean.Reamintim că la recenta ședință de Consiliu Local, îndrăgita actriță octogenară a intrat în posesia titlului de Cetățean de onoare al Constanței, prilej cu care a afirmat: „Îmi doresc să continui să prestez servicii pentru acest oraș și sper să fie foarte bune. Dar mai am o singură dorință, în care sper să vă implic și pe dumneavoastră, pentru că este legată de prestigiul acestui oraș. Îmi doresc din inimă să joc la teatru sub egida Teatrului Național din Constanța”.Prețul biletelor este de 25 lei - adulți, 6 lei - elevi, studenți, pensionari. Biletele rezervate telefonic pot fi ridicate de la agenția teatrului, cu 24 de ore înainte de începerea spectacolului.