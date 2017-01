Washington Rucker, pe drumul jazz-ului

Ieri, la Pavilionul Expozițional Mamaia a avut loc lansarea cărții autobiografice „Jazz Road”, semnată de Washington Irving Rucker, câștigător al unei burse Frank Sinatra, și membru al Oklahoma Jazz Hall of Fame. Ideea de la care Washington Rucker a pornit atunci când a demarat proiectul „Jazz Road” a fost aceea de a demonta anumite prejudecăți, cum ar fi cea legată de viețile viciate ale jazzman-ilor: „Aceasta nu este o carte standard despre jazz, în care muzicienii duc o viață alterată de droguri și alcool. Este vorba despre o viață înconjurată de jazz. Eu am ales să fiu diferit. Cartea le va arăta celor care o vor răsfoi faptul că eu am ales o altă cale”, a spus Washington Rucker. Jazzman-ul recunoaște că au existat anumite tensiuni din cauză că era contra curentului, dar nu a avut de suferit pe plan profesional din acest motiv: „Au existat anumite discuții, dar nu am fost respins din mediile de jazz, pentru că eram prea bun”. Washington Rucker activează în domeniul jazz-ului de 30 de ani, actualmente fiind Director Muzical al Cvartetului Maxine Weldon & Linda Hopkins.