„Washington Post” a câştigat şase premii Pulitzer

Miercuri, 09 Aprilie 2008.

Washington Post a câștigat șase Premii Pulitzer, printre care prestigiosul premiu pentru Servicii în interes public în urma reportajelor privitoare la condițiile din spitalul Walter Reed pentru veterani, care au dus la demisia unui înalt oficial, relatează Reuters. Cea de a 92-a ediție a Premiilor Pulitzer pentru Jurnalism, Literatură, Teatru și Muzică au fost anunțate la Universitatea Columbia din New York. Câștigătorul premiului pentru Servicii în interes public primește și o medalie de aur, în timp ce câștigătorii de la celelalte 20 de categorii primesc câte 10.000 de dolari. Juriul a spus că Washngton Post a câștigat premiul pentru că „a expus tratamentele la care sunt supuși veteranii la spitalul Walter Reed, provocând o revoltă națională și determinând reforme”. Washington Post a mai câștigat premiul pentru breaking news pentru acoperirea mediatică a tragediei de la Virginia Tech și pentru materialele despre influența vicepreședintelui Dick Cheney asupra politicii naționale. Agenția Reuters a obținut primul său premiu Pulitzer, în categoria fotografie breaking news, pentru o fotografie care prezintă momentul în care un jurnalist japonez este ucis în timpul unei demonstrații în Myanmar. Printre alți câștigători figurează New York Times, Chicago Tribune, Concord Monitor, din New Hampshire, și The Milwaukee Journal Sentinel. În categoria Muzică, Bob Dylan a primit un premiu pentru „profundul impact asupra muzicii și culturii americane, marcat de compoziții lirice de o extraordinară forță poetică”.