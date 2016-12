Vreţi să aflaţi cât mercur e în peşti?

Vreți să aflați cât mercur e în pești?

Joi, 27 octombrie, și vineri, 28 octombrie, la sediul Univer-sității „Ovidius” din b-dul Ma-maia, prof. dr. Thomas Lewandowski, de la Departamentul de Sănătate și Nutriție, Co-legiul Brooklyn, Universitatea din New York, va susține două cursuri: „Toxicologie și evalua-rea riscului” (Toxicology and risk assessment) și „Mercurul și consumul de pește” (Mercury and fish consumption).Prelegerile se vor desfășura la invitația Departamentului de Chimie și Inginerie Chimică, din cadrul Facultății de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnolo-gia Petrolului, și se adresează studenților, cadrelor didactice și altor persoane interesate de subiectele propuse.