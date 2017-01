„Vrem să readucem dascălul în cancelarie!“

5

eu ramin, totusi, un admirator

al filmului ”Domnului profesor, cu dragoste!” Si acolo nu era nici o comisie etc. Dar elevii aveau drepturi pe care noi ne fortam sa le impunem azi... Cum s-o explica? Totusi, dati-mi voie sa va arat si alte probleme ale invatamintului, care distrug sistemul. Alaturi de salariile de mizerie. (Dupa ce ai investit atita in studii.) In filmul amintit, un inginer chimist este disponibilizat de la firma unde lucra. Tipul cauta de lucru si gaseste doar un anunt la o scoala de cartier. Rau famata. Se duce la scoala si primeste postul imediat. (Normal, nu era concurenta.) Isi face datoria cum crede mai bine, se apropie de elevi. La sfarsitul anului scolar, elevii il felicita pentru activitatea depusa. (Doar o felicitare, nu cadouri...) Incantat, domnul prof. isi da seama ca si-a gasit vocatia. Si rupe scrisoarea de acceptare ca inginer la un mare combinat chimic, raminind profesor. (In ciuda salariului mic.) Acum, la noi nu se poate asta. Un inginer, matematician etc. disponibilizat din economie, nu poate sa se angajeze in invatamant. Nu are studii de pedagogie si nici definitivatul... O fi bine? Scolile care au nevoie de cadre nu pot sa publice in ziare posturile libere. (?!!!) Trebuie sa te duci la inspectorat si sa te interesezi acolo. Angajarea nu este decisa de directoul scolii ci de inspectorat, unde trebuie sa prezinti o gramada de acte. Inginerii...etc, precum si cei cu studii universitare... care au facut pedagogie, psihologie nu se pot angaja daca au vechimea intrerupta sau nu au practicat in invatamint. Doar dupa 2-3 saptamini de cursuri?!!! Dar se pot angaja tot felul de absolventi de liceu, cu sau fara Bac.?!!! Evident, postul pe care vei fi angajat va fi doar de suplinitor. (fara vechime calculata la salariu, cu un salariu sub cel cu definitivat etc.) Si in fiecare an vei cersi un nou post. Unde va fi disponibil, caci postul tau poate fi dat oricui nou venit cu definitivat etc. Prin urmare, sistemul nostru este total anacronic si anchilozat. Nu este deschis nevoilor economiei reale. Se formeaza o casta a ratatilor care stau toata viata in invatamint, pentru ca nu-s in stare de altceva. In alte tari, te ingrozesti numai la gandul sa stai toata viata intr-o singura meserie... la noi e ceva firesc si de dorit?!!! Mai ganditi-va stimati profi ca sistemul vostru inchis nu poate produce valori. De aici si ploconirea in fata directorului si bataia de joc a legiuitorului, care impune orice profului. Elevul nu are decat sa va rida in nas! Voi ati ales sa fiti sclavi pe viata. Suportati consecintele alegerii! Daca nu va convine, aveti sindicate. Dezbateti problemele, hotariti actiuni, schimbati situatia. Vorbiti cu sindicatele din tara si cu cele de acelasi profil din UE pentru a va sprijini financiar si declansati o greva pe termen nelimitat, pina veti obtine cele solicitate. Dar fiti atenti ce solicitati! (Nu sunt de acord cu propunerea doamnei profesor. Aceasta comisie trebuie organizata la nivel de sindicat. Nu in plus fata de structurile existente. Si trebuie sa colaboreze cu Politia, sa stabileasca adevarul, caci e vorba de cazuri penale. Fie abuzuri ale profilor, fie ale elevilor si parintilor. Sau calomnie.)