Vrei să-ţi dai copilul la cele mai tari licee constănţene? Veste bombă la Admitere!

Vrei să-ți dai copilul la cele mai tari licee constănțene? Veste bombă la Admitere!

Pentru elevii constănțeni de-a VIII-a, zilele și orele se scurg mult prea repede până la marea confruntare - ADMITEREA, timpul fiind cel mai mare dușman, pentru că, vorba românului, „Porcul se îngrașă în ajun!“.Inspectoratul Școlar Județean Constanța a făcut, ieri, public Ghidul de admitere în învățământul liceal și profesional, 5.292 de locuri fiind prevăzute pentru clasa a IX-a în anul școlar 2016-2017, din care 2.156 - filieră teoretică, 2.660 - filieră tehnologică și 476 filieră vocațională.Mâine, se va afișa distribuția celor 248 de locuri speciale pentru candidații romi, alocate prin planul de școlarizare.Prima probă, cea de limbă engleză, este programată miercuri, 25 mai, de la ora 9, la Colegiul Comercial „Carol I”, Colegiul Național Pedagogic „Con-stantin Brătescu”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic „George Călinescu”, Liceul Teoretic „Ovidius”. A doua zi, pe 26 mai, tot de la ora 9, este anunțată proba la limba franceză, doar la trei licee, respectiv „Mircea”, „Călinescu” și „Ovidius”, urmând ca vineri, 27 mai, la „Mircea” și „Ovidius” să se susțină proba la limba germană.Și media ultimilor admiși a influențat schimbareaDacă, anul trecut, câteva licee tehnologice căpătau o clasă în plus la învățământul liceal, de data aceas-ta, vestea bună vine chiar dinspre cele trei licee teoretice constănțene cele mai căutate.Așadar, începând cu anul școlar 2016-2017, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și liceele teoretice „Ovidius” și „Traian” vor avea câte o clasă în plus. Dacă la „Mircea” și „Ovidius” este vorba despre o clasă de filologie, la „Traian” a apărut o clasă de mate-info.Cum de a fost posibilă această „minune” care cu siguranță îi va bucura pe mulți elevi - și mai ales părinți -, am aflat de la prof. Alina Codreanu, inspector școlar general adjunct.„În urma propunerilor venite din partea unităților de învățământ, a fost efectuată o analiză a rezultatelor admiterii în perioada 2012-2015 și, ținând cont de mai mulți parametri, printre care media ultimilor admiși și gradul de solicitare, a fost aprobată această modificare”, a afirmat prof. Codreanu.De asemenea, și la licee tehnologice s-au înregistrat reconfigurări, crescând numărul de clase la școala profesională și reduse clasele care în anii anteriori au rămas neocupate.Și pentru că tot mai mulți profesori așteaptă acea importantă modificare a admiterii, în sensul excluderii din calcul a acelui procent de 25% media pe anii de gimnaziu, prof. Co-dreanu a spus: „Pentru acest an școlar, metodologia a rămas aceeași. Cât despre viitor, nu avem niciun fel de informații legate de vreo modificare”.Așadar, pentru absolvenții din pro-moția 2016, media de admitere este media ponderată, în care media ge-nerală la evaluarea națională din clasa a VIII-a are o pondere de 75%, iar media generală de absolvire a cla-selor V-VIII are o pondere de 25%.