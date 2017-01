Vrei să studiezi în străinătate? Cum se intră la Oxford

Ştire online publicată Luni, 16 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Anual, peste 10.000 de aplicanți susțin interviul de admitere la Universitatea Oxford, încercând astfel să ocupe unul dintre cele 3.500 de locuri disponibile. Prestigioasa instituție de învățământ a dezvăluit recent câteva modele de întrebări întâlnite frecvent la interviurile sale, potrivit Huffington Post.Limbi moderne. Ar trebui să fie poezia dificil de înțeles? Ce este limbajul? Într-o lume în care engleza este o limbă internațională, de ce să înveți franceza?Filosofie, Politică și Economie. De ce venitul pe cap de locuitor este de 50 sau 100 de ori mai mare în Statele Unite decât în țări precum Burundi și Malawi? Am bătăi de cap cu sensul a trei cuvinte: minciună, înșelăciune și inducere în eroare. Ele par să însemne ceva similar, dar nu chiar același lucru. Ajută-mă să fac diferența între ele.Fizică. O minge, inițial în repaus, este aruncată în sus cu o forță constantă pentru o anumită perioadă de timp. Schițează viteza mingii ca o funcție a timpului, din punctul de plecare până în momentul în care atinge pământul.Literatură clasică. De ce crezi că Didona se sinucide în Eneida IV? Nu se putea întoarce pur și simplu la vechea ei viață?Literatură engleză. De ce crezi că un student la Engleză ar fi interesat de faptul că serialul „Coronation Street” este difuzat de 50 de ani?Istorie. Imaginează-ți că nu am avea niciun fel document despre tre-cut, cu excepția informațiilor legate de sport - cât de mult am putea afla ast-fel despre trecut? Cărei persoane din trecut (sau cărui tip de personaj) ți-ar plăcea să îi iei un interviu și de ce? Este violența întotdeauna politică? Înseamnă „politic” ceva diferit în contexte diferite?Drept. Dacă pedeapsa pentru par-carea pe liniile duble ar însemna moarte - și atunci nimeni nu ar mai parca astfel, asta ar însemna că legea ar fi corectă și eficientă? Ce înseamnă că cineva „ia” mașina altcuiva?Medicină. De ce crește pulsul în timpul exercițiilor fizice? De ce avem globule roșii?Biologie. Iată un cactus. Povestește-mi despre el. Dacă ai putea să salvezi pădurile tropicale sau recifele de corali, ce ai alege? De ce multe animale au dungi? Gărgărițele sunt roșii. La fel și căpșunele. De ce?