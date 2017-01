Prof. Dănuț Epure:

„Vreau să fiu un rector al faptelor, împreună cu o echipă de elită“

Tânărul decan al Facultății de Științe Economice, prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure, este, așa după cum remarca prorectorul Victor Ploae, primul economist înscris în cursa pentru funcția supremă în Universitatea „Ovidius”, cea de rector, fiind cotat cu cele mai multe șanse. Se caracterizează drept o fire deschisă și comunicativă, căreia nu-i place să irosească timpul.- Pentru constănțenii care nu vă cunosc, cine este Dănuț Epure?- Încep ziua de lucru cu bucurie, atât din postura de decan al Facultății de Științe Economice, cât și din cea de profesor, pentru că am încredere în oamenii cu care lucrez și cu care relaționez foarte ușor, iar seara închid ochii satisfăcut de micile realizări din ajun, care ne fac viețile mai frumoase. Întotdeauna conștient de responsabilitățile mele, atât în plan social, cât și în cel familial, pun pasiune în tot ceea ce întreprind, fiind, cu precădere, atras de noutate și pro-vocare. Apreciez creativitatea și perseverența, probabil principalele calități cu care m-am întovărășit dintotdeauna pe drumul vieții.- Ce performanțe manageriale consi-derați că vă recomandă?- De când mă știu, sunt cel mai aspru judecător al faptelor mele. Nu aș fi candidat pentru funcția de rector dacă nu mi-aș fi îndeplinit întocmai toate obiectivele stabilite ca decan, dacă nu aș fi valorificat potențialul pe care îl vedeam în Facultatea de Științe Economice, pentru ca aceasta să ajungă, în final, acolo unde o vedeam: un exemplu de excelență și dinamism, la nivel național. Modernizarea facultății a fost realizată atât prin prisma dotărilor specifice, cât și din punctul de vedere al organizării, care se ridică în momentul de față la standarde internaționale. Mi-am respectat întocmai pactul pe care l-am încheiat cu colegii mei, la debutul man-datului de decan, drept dovadă, la alegerile de săptămâna trecută, cele pentru Consiliul Profesoral, peste 90% din membrii colectivului în care activez mi-au acordat un nou vot de încredere. Plu-tește în aer dorința de schimbare, iar oamenii sunt bombardați de voci care le-o promit. Dar o pot și înfăptui?Principalul meu atu este echipa pe care am onoarea să o conduc. Misiunea îmi este mult simplificată de această elită formată din cadre didactice reunite sub cupola performanței. Fie că este vorba de dinamismul tinereții sau de înțelepciunea vârstei, am reunit toate aceste calități pentru a forma o structură solidă, reprezentativă, care poate oferi soluții viabile, în timp record, și poate orienta Universitatea „Ovidius” din Constanța către o dezvoltare durabilă.- Ce schimbări se prevăd în spatele motto-ului „Împreună în A”?- Cred, în primul rând, că schimbările trebuie operate în sfera relației dintre conducerea universității cu fiecare cadru didactic în parte. Oamenii trebuie să simtă că fac parte dintr-o instituție prestigioasă, care le apără interesele și le oferă mediul cel mai potrivit pentru a se manifesta din punct de vedere profesional. Nu putem oferi soluții dacă nu ascultăm care sunt problemele. În acest sens, am lansat cu ceva timp în urmă platforma www.epuredanut.ro, iar comunicarea cu cei care au acceptat dialogul m-a făcut să definitivez planul managerial pentru funcția de rector, îmbunătățindu-l cu aspecte pe care nu aveam cum să le cunosc în prealabil. Primordiale pentru mandatul meu vor fi nevoile universitarilor, alături de implementarea unui învățământ centrat pe student și de creștere a vizibilității naționale și internaționale a instituției.- Care este mesajul dvs. către elec-torat?- Noua Lege a Educației Naționale le dă tuturor cadrelor didactice, atât cercetătorilor, cât și reprezentanților studenților dreptul de a-și manifesta opțiunea cu privire la cei care vor fi responsabili de viitorul universității noastre. Acest fapt atrage după sine o responsabi-litate deosebită, întrucât schimbarea, atât de dorită, nu poate fi înfăptuită decât prin prezența oamenilor la vot. După cum am mai spus, con-sider că nu ar trebui să confundăm alegerile din universitate cu cele politice. Nu promisiunile sunt importante, ci moștenirea pe care fiecare dintre noi, cei care candidăm, a lăsat-o în urma sa, pe funcțiile pe care le-a deținut, ca o dovadă certă a calităților manageriale. Pledoaria mea este semnată de fapte, nu de vorbe!