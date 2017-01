„Vrăjitoarele din Salem“ - o piesă remarcabilă, jucată magistral

În ciuda unei zile foarte grele pentru angajații Teatrului de Stat Constanța (miercuri, 1 august, Instituția Prefectului a atacat în contencios administrativ hotărârea nr. 131/2007 de înființare a Teatrului de Stat Constanța - n.r.), un zbucium nemeritat pentru niște oameni care nu-și doresc altceva decât să-și profeseze meseria de actor, premiera „Vrăjitoarele din Salem” a reușit să emoționeze o sală întreagă și, la final, să fie aplaudată îndelung. Procesul vrăjitoarelor din Salem - o mostră de puritanism paranoic În 1692, într-un sătuc din Massachussetts – Salem (actualul Denvers), 19 adoles-cente sunt judecate și condamnate la moarte, acuzate fiind de practicarea vrăjitoriei. Surprinse într-un joc inocent al poțiunilor de dragoste, cu ajutorul cărora intenționau să prindă bărbați în mrejele iubirii, tinerele produc isterie în comunitatea puritană din care provin, locuitorii fiind convinși că fetele și-au vândut mințile și trupurile satanei. În cele din urmă, neavând șansa de a demonstra falsi-tatea acuzațiilor, fetele sunt condamnate la moarte. Între revoltă și admirație, felicitări tuturor! O piesă grea, pusă în scenă și jucată magistral. Aceasta este opinia unanimă. Reîn-tâlnirea cu actori dragi constănțenilor, nume pe care le folosim în ultima vreme ca exemple de protestatari ai situației în care a ajuns cultura constănțeană, au reușit să se replieze într-o lună de foc a acestei veri și să realizeze ceea ce noi poate nici nu reușim să dimensionăm. Da, este regretabil, așa cum majoritatea constănțe-nilor sunt de acord, că în loc să ne bucurăm de cât mai multe spectacole, pentru că avem actori de calitate, asistăm la bâlciuri și răfuieli care se reduc la lupta pentru putere politică. Chiar nu puteam scrie despre piesă fără a ne exprima revolta vizavi de condiția actuală a actorului constănțean. Într-o devălmășie totală, în care toată lumea se întreabă cum mai pot, actori precum Iulian Enache (atât de bine intrat în rolul lui John Proctor!), Dana Trifan, Laura Bilic, Ileana Ploscaru sau Alexandru Mereuță (un simpatic bătrânel Giles Corey) au dat tot ce au mai bun, pentru a-și demonstra dorința de nestăvilit de a juca, de a fi aplaudați, de a oferi o clipă de uitare într-un cotidian covârșit de probleme. Chiar dacă decorurile sau costumele nu produc senzație, ele ilustrând sărăcia și mizeria acelor vremuri, actorii parcă emană puritanism, dar și revoltă. Salutăm revenirea pe scenă a lui Vasile Cojocaru într-un reverand Parris convingător, dar și a proaspetei absolvente (am putea spune și angajate a Teatrului de Stat?!?) Florina Bulgaru, o Abigail înverșunată, dar bine jucată. La fel și Laura Bilic, în rolul lui Mary Warren. Cât despre întâmplarea fericită a regizării piesei de către americanul Gordon Edelstein, director artistic al Teatrului Long Warf, din New Haven, Connecticut, și colaborarea cu Beatrice Rancea chiar dacă am mai scris, revenim doar cu speranța că vor mai exista astfel de evenimente culturale la Constanța. De asemenea, nu putem să nu apreciem contribuția scenografului Nic Ularu, de altfel la a doua colaborare cu teatrul din Constanța, după ce, în 2006, a realizat decorul și costumele piesei „Spălăm copilul sau facem altul”.În ciuda unei zile foarte grele pentru angajații Teatrului de Stat Constanța (miercuri, 1 august, Instituția Prefectului a atacat în contencios administrativ hotărârea nr. 131/2007 de înființare a Teatrului de Stat Constanța - n.r.), un zbucium nemeritat pentru niște oameni care nu-și doresc altceva decât să-și profeseze meseria de actor, premiera „Vrăjitoarele din Salem” a reușit să emoționeze o sală întreagă și, la final, să fie aplaudată îndelung. Procesul vrăjitoarelor din Salem - o mostră de puritanism paranoic În 1692, într-un sătuc din Massachussetts – Salem (actualul Denvers), 19 adoles-cente sunt judecate și condamnate la moarte, acuzate fiind de practicarea vrăjitoriei. Surprinse într-un joc inocent al poțiunilor de dragoste, cu ajutorul cărora intenționau să prindă bărbați în mrejele iubirii, tinerele produc isterie în comunitatea puritană din care provin, locuitorii fiind convinși că fetele și-au vândut mințile și trupurile satanei. În cele din urmă, neavând șansa de a demonstra falsi-tatea acuzațiilor, fetele sunt condamnate la moarte. Între revoltă și admirație, felicitări tuturor! O piesă grea, pusă în scenă și jucată magistral. Aceasta este opinia unanimă. Reîn-tâlnirea cu actori dragi constănțenilor, nume pe care le folosim în ultima vreme ca exemple de protestatari ai situației în care a ajuns cultura constănțeană, au reușit să se replieze într-o lună de foc a acestei veri și să realizeze ceea ce noi poate nici nu reușim să dimensionăm. Da, este regretabil, așa cum majoritatea constănțe-nilor sunt de acord, că în loc să ne bucurăm de cât mai multe spectacole, pentru că avem actori de calitate, asistăm la bâlciuri și răfuieli care se reduc la lupta pentru putere politică. Chiar nu puteam scrie despre piesă fără a ne exprima revolta vizavi de condiția actuală a actorului constănțean. Într-o devălmășie totală, în care toată lumea se întreabă cum mai pot, actori precum Iulian Enache (atât de bine intrat în rolul lui John Proctor!), Dana Trifan, Laura Bilic, Ileana Ploscaru sau Alexandru Mereuță (un simpatic bătrânel Giles Corey) au dat tot ce au mai bun, pentru a-și demonstra dorința de nestăvilit de a juca, de a fi aplaudați, de a oferi o clipă de uitare într-un cotidian covârșit de probleme. Chiar dacă decorurile sau costumele nu produc senzație, ele ilustrând sărăcia și mizeria acelor vremuri, actorii parcă emană puritanism, dar și revoltă. Salutăm revenirea pe scenă a lui Vasile Cojocaru într-un reverand Parris convingător, dar și a proaspetei absolvente (am putea spune și angajate a Teatrului de Stat?!?) Florina Bulgaru, o Abigail înverșunată, dar bine jucată. La fel și Laura Bilic, în rolul lui Mary Warren. Cât despre întâmplarea fericită a regizării piesei de către americanul Gordon Edelstein, director artistic al Teatrului Long Warf, din New Haven, Connecticut, și colaborarea cu Beatrice Rancea chiar dacă am mai scris, revenim doar cu speranța că vor mai exista astfel de evenimente culturale la Constanța. De asemenea, nu putem să nu apreciem contribuția scenografului Nic Ularu, de altfel la a doua colaborare cu teatrul din Constanța, după ce, în 2006, a realizat decorul și costumele piesei „Spălăm copilul sau facem altul”.