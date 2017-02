Vrăjeli electorale? Se vor construi creşe şi grădiniţe

Vrăjeli electorale? Se vor construi creșe și grădinițe

Luni, 06 Februarie 2017.

Secretarul de stat Liviu Marian Pop a declarat, recent, că prin proiectul de buget, Ministerul Educației are alocat 4,4% din PIB.Potrivit acestuia, 6 miliarde de lei au fost alocați pe exercițiul financiar 2017-2020 pe două componente: construcția de grădinițe și creșe, dar și pentru obținerea autorizației de funcționare pentru cel puțin 2.000 de unități școlare.„Vreau să spun doar o componentă care privește exact învățământul preuniversitar în sensul în care sunt alocați peste 6 miliarde de lei pe exercițiul 2017-2020 pe două componente foarte importante din programul nostru de guvernare. Una este legată de construcția a 2.500 de creșe și grădinițe. Așa cum bine știți, MEN, alături de Banca Mondială, a cartografiat toată rețeaua școlară din România și, în funcție de acest studiu și această analiză, am înaintat Ministerului Dezvoltării criteriile care stau la baza construcției celor 2.500 de crețe și grădinițe în toate unitățile administrativ teritoriale. Tot în cei 6 miliarde de lei am asigurat finanțarea pentru obținerea autorizației de funcționare pentru cel puțin 2.000 de unități școlare. Astăzi, rețeaua școlară la nivelul grădinițelor este alcătuită din 7.870 de clădiri. La nivelul școlilor, este alcătuită din 13.239 de clădiri, la nivelul liceelor - din 6.101 clădiri. Pe zona de securitate la incendiu avem în jur de 30% unități și clădiri autorizate. 70% nu sunt autorizate, iar pe zona autorizațiilor sanitare aproape 80% dintre clădiri sunt autorizate, 20% nu sunt autorizate sanitar”, a explicat Liviu Pop.