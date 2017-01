Vorbeşte româneşte!

Vorbește românește!

Ştire online publicată Marţi, 03 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

La buletinul de știri, prezentatorul a anunțat: „S-au deschis patinoarurile”. Care este forma corectă? Unele substantive neutre, cum sunt caiet, creion, măr, scaun etc., primesc la plural desinența „e”, altele, desinența „uri” – laptop, pat, stilou etc. -, iar un număr mai mic de substantive neutre oscilează între cele două desinențe: piedestal – piedestale/piedestaluri, nivel – nivele/niveluri etc. Pentru a afla formele corecte de plural ale substantivelor, verificăm în DOOM. Ar fi fost corect: „S-au deschis patinoarele”. Tot greșite sunt și următoarele forme, auzite la radio sau la televizor: aceste semnuri – corect: semne; produsuri naturale – corect: produse; abțibilde – corect: abțibilduri; azile – corect: aziluri.