Vorbeşte româneşte!

Vorbește românește!

Ştire online publicată Joi, 15 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Am auzit la realizatorii de emisiuni forma trebuiesc. „Îți trebuiesc foarte multe elemente de detaliu”. De ce nu e corect? La modul indicativ, timpul prezent, verbul impersonal a trebui are aceeași formă (de persoana a III-a) pentru singular și pentru plural – trebuie. Realizatorul a folosit forma trebuie, considerând, probabil, că acest verb trebuie acordat cu subiectul propoziției, elemente. Realizatorul se putea corecta spunând: „Îți trebuie foarte multe elemente de detaliu”. Am auzit greșeala frecvent la televizor și la radio: „lucruri care trebuiesc puse la punct”, „trebuiesc controlate”, „alte acte care trebuiesc”.