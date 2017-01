Vorbeşte româneşte!

Vorbește românește!

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Am auzit la televizor: „Ce ți-ar place să prezinți?”. De ce nu e corect? Modul condițional-optativ se formează cu verbul auxiliar a avea și cu forma de infinitiv a verbului conjugat. Verbul din exemplul de mai sus are la infinitiv forma a plăcea (este de conjugarea a II-a), nu a place. Realizatorul ar fi trebuit să spună: „Ce ți-ar plăcea să prezinți?”. Am mai auzit și alte greșeli de acest tip: „Nu v-ar displace să vă oferim un bilet ” – corect displăcea. „Vor apare elemente noi” – corect apărea. „Pădurarul poate prevede un eventual dezastru” – corect prevedea.