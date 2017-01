vorbeŞte româneşte!

vorbeȘte românește!

Sâmbătă, 03 Octombrie 2009.

Pe banda de jos a televizorului am văzut scris: „Planuri de mini-vacanță”. De ce nu e corect? Prefixele și prefixoidele (care sunt niște prefixe mai bogate ca sens și mai „lungi”) –a, dez-, maxi-, mini-, ne-, non-, post-, pre-, psudo-, super-, supra-, ultra-, etc. nu se despart prin cratimă de cuvântul-bază. Trebuie să fim atenți la scrierea cuvintelor care-l conțin pe ex- (ex-ministru, ex-președinte), care constituie o excepție, scriindu-se cu cratimă. Ar fi trebuit să scrie: „planuri de minivacanță”. Am mai întâlnit și alte cuvinte scrise în mod greșit cu cratimă: „operațiune anti-terorism” sau „Media multi-anuală” sau „ultra-performanță” sau „e o stare de pseudo-fericire” sau „condusă de un regim post-comunist” sau „costume de super-eroi” sau „vice-primar”. Alte exemple greșite ar fi cele în care unii scriu chiar separat, ca și cum ar fi cuvinte independente: „sub secretar” sau „un avion ultra ușor a ratat aterizarea”.