De luni, 13 septembrie, în județul Constanța

Vor fi „strigate“ peste 4.000 de cataloage

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Chiar dacă ne mai despart circa 48 de ore de fatidica zi de 13 septembrie 2010, când se dă startul într-o nouă „bătălie” cu cataloagele, ne permitem să afirmăm că vacanța mare s-a terminat. Cum a fost, cum n-a fost, deja e istorie, fiecare a petrecut cum a putut mai bine, ca să aibă ce povesti luni colegilor, cât mai multe lucruri interesante (și terifiante pentru gașcă!). Populația școlară constănțeană, în statistici În anul școlar 2010-2011, populația școlară a județului Constanța, conform statisticilor Inspectoratului Școlar Județean Constanța, se ridică la cifra de 107.120 de preșcolari și elevi. Dacă în cazul nivelului primar, gimnazial sau liceal, cifra de școlarizare se păstrează aproximativ cu cea din anii precedenți, la preșcolari am sesizat o sensibilă creștere. Comparativ cu anul școlar 2008-2009, când s-au înregistrat 20.465 de preșcolari, anul acesta în grădinițele constănțene se vor prezenta 21.200 de copii. Iată următoarele vacanțe! Potrivit structurii noului an școlar afișată pe site-ul Ministerului Educației, elevii încep cursurile în 13 septembrie 2010 și le încheie vineri, 17 iunie 2011, nefiind făcută nicio mențiune privind terminarea cursurilor mai devreme pentru elevii claselor a VIII-a, a XII-a și, respectiv, a XIII-a. Finalizarea cursurilor mai devre-me este însă anunțată în metodologia de organizare a exame-nului național și a celui de bacalaureat. Astfel, potrivit metodologiei, elevii claselor a VIII-a vor finaliza cursurile cu o săptămână mai devreme de 17 iunie, respectiv în 10 iunie, iar liceenii din clasele a XII-a și, respectiv, a XIII-a vor termina cursurile în 27 mai. Anul școlar se va încheia pe 31 august 2011 și va fi structurat pe două semestre. Astfel, în semestrul I sunt programate cursuri în intervalul 13 septembrie - 21 decembrie. În perioada 1 - 7 noiembrie, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar vor fi în vacanță. Elevii vor avea vacanță de iarnă din 22 decembrie 2010 până în 4 ianuarie 2011. Cursurile semes-trului I vor fi reluate în 5 ianuarie 2011 și vor dura până în 28 ianuarie. Vacanță intersemestrială este programată pentru intervalul 29 ianuarie - 6 februarie 2011. Cursurile în semestrul al doilea încep în 7 februarie 2011 și durează până în 15 aprilie. Din 16 aprilie și până în 25 aprilie 2011 elevii vor fi în vacanța de primăvară, cursurile semestrului al doilea urmând să fie reluate în 26 aprilie. Semestrul al doilea se va încheia în 17 iunie. Elevii vor fi în vacanța de vară din 18 iunie până în 11 septembrie, cu o săptămână mai puțin decât în anul școlar 2009-2010. Totodată, elevii nu vor merge la cursuri nici în zilele libere prevăzute de lege. Dar și „minunatele“ examene... Tezele din semestrul I al anului școlar 2010-2011 vor fi susținute, de regulă, până la data de 17 decembrie 2010, iar cele de pe semestrul al doilea, până la data de 20 mai 2011. În situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climaterice locale speciale și de specificul școlii, inspectoratele școlare pot aproba, la cererea conducerii unităților de învățământ, modificări ale structurii anului școlar care au fost stabilite prin Ordinul ministrului Educației. Structura anului școlar poate fi modificată cu condiția asigurării unui număr de zile de cursuri de 177 zile lucrătoare, precum și cu posibilitatea ca toți elevii să participe, fără restricții, la exa-menele de bacalaureat și de absolvire. Calendarul examenelor și evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competențelor profesionale, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Evaluarea națională din perioada 20-22 iunie 2011 se va suprapune cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională programată în perioada 20-23 iunie. Prima sesiune a examenului de bacalaureat are loc în intervalul 6 iunie - 1 iulie. În prima parte a perioadei de bacalaureat, respectiv 6-23 iunie, sunt programate probele orale, iar din 27 iunie și până în 1 iulie elevii vor susține probele scrise.