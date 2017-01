Voluntarii ovidişti au fost răsplătiţi cu… diplome

Voluntarii ovidiști au fost răsplătiți cu… diplome

De-a lungul întregului an școlar, elevi ai Liceului „Ovidius” s-au implicat în acțiuni de caritate și au organizat evenimente în urma cărora au strâns fonduri menite să îi ajute pe cei asemeni lor ca vârstă, dar mai puțin privilegiați. În urma acțiunilor gândite și derulate de elevi ai claselor a VI-a A, a IX-a C, a X-a B, a X-a F, a XI-a D, a XI-a G, a XII-a C, a XII-a F și a XII-a H, organizatorii împreună cu profesorul lor coordonator, prof. Sorina Maria Leu, au cumpărat cadouri și rechizite destinate elevilor de la Școala generală din Piatra și copiilor din centrul de plasament „Antonio”. Un ecou deosebit în rândul colegilor lor au avut serbarea de Crăciun și serbarea organizată cu ocazia venirii primăverii (în martie), când ovidiștii neimplicați în acțiunile derulate în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară au putut vedea gradul de participare și devotamentul colegilor lor față de viața comunității. Și pentru că răsplata activității lor se reduce la recunoașterea într-un cadru colegial, prin oferirea de diplome, recent ei au fost sărbătoriți alături de elevii implicați în acțiunea „Științele în parc”, coordonată de aceeași inimoasă profesoară. „Științele în parc” s-a derulat cu participarea elevilor de la clasele a VI-a A, a X-a C, a X-a B și a XI-a G.