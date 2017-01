Voluntarii IMPACT, în chip de Moş Crăciun

Voluntarii IMPACT, în chip de Moș Crăciun

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanța a găzduit, vineri, 14 decembrie, o manifestare de promovare a clubului de inițiativă comunitară IMPACT Pedagogic, concretizată într-un emoționant gest.Liderul junior al clubului, Marin Mădălina Mihaela, a coordonat activitatea elevilor voluntari. Activitatea s-a desfășurat sub genericul „Santa Claus is coming to town”. Acest spectacol a avut ca scop strângerea de fonduri pentru a le oferi copiilor din Centrul de plasament „Micuțul Rotterdam” daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă.