"Voi oferi un management academic şi, deopotrivă, administrativ"

Prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure:

"Voi oferi un management academic și, deopotrivă, administrativ"

Fidel sloganului asumat în campanie „Fapte, nu vorbe!”, prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure, candidatul cu cele mai multe șanse la funcția de rector al Universității „Ovidius”, le-a vorbit concret electorilor despre premisele, strategiile și instrumentele oferite mediului universitar ovidian începând cu 24 februarie. - Care considerați că sunt punctele forte ale programului dvs. managerial? - Principala calitate a programului managerial, pe care împreună cu echipa mea, l-am propus întregii comunități academice ovidiene, este modul în care sunt adaptate prioritățile, în așa fel încât să răspundă necesităților reale ale cadrelor didactice și studenților. Schimbarea, modernizarea și dezvoltarea nu se pot realiza decât lucrând în echipă, iar comunicarea este vitală în acest caz. Astfel, înainte de construcția propriu-zisă am avut de parcurs un amplu proces de documentare. În alcătuirea platformei program, ne-am ghidat după discuțiile prealabile pe care le-am purtat cu cadrele didactice și cu reprezentanții studenților atât prin intermediul platformei www.epuredanut.ro, cât și prin întâlniri oficiale. - Cum veți realiza mult dorita creștere a vizibilității internaționale a Universității „Ovidius”? - Cadrele didactice și studenții Universității „Ovidius” din Constanța vor realiza mult dorita creștere a vizibilității internaționale a instituției, iar noi, cei de la conducere, le vom pava drumul spre performanță oferindu-le cele necesare pentru a o atinge. Vom încuraja o mai bună colaborare între facultăți, pentru a asigura interdisciplinaritatea în cercetare, vom acorda o atenție deosebită modernizării bazei materiale destinate cercetării, vom ajuta facultățile să stabilească parteneriate de tip public-privat în vederea realizării de proiecte comune de cercetare, vom urmări atragerea studenților și masteranzilor alături de cadrele didactice în activitatea de cercetare. Cu alte cuvinte, vom crea toate premisele ca Universitatea „Ovidius” din Constanța să acceadă, cât mai repede, în categoria universităților de cercetare avansată și educație.- V-ați propus modernizarea și dezvoltarea bazei materiale a universității. Cum o vedeți în plan concret?- Până în prezent, am reușit să organizez întâlniri oficiale cu colectivele mai multor facultăți, iar principalele neajunsurile le-am constatat, după cum mă și așteptam, în sfera bazei materiale. Atât performanțele studenților, cât și cele ale cadrelor didactice depind de condițiile în care aceștia își desfășoară activitatea, iar prestigiul unei instituții trebuie să fie reflectat inclusiv prin calitatea dotărilor din laboratoare sau starea spațiilor de învățământ. În acest sens, consider prioritară consolidarea și dezvoltarea patrimoniului imobiliar al universității prin atragerea de fonduri europene sau din finanțarea complementară. Se vor avea în vedere: finalizarea clădirilor din campus alături de construirea unei cantine în acest perimetru, înființarea Casei Universitarilor, extinderea parcărilor și amenajarea de spații verzi pe terenurile universității, înființarea de centre de informare, accesibile studenților și cadrelor didactice, iar lista poate continua. - Sunteți singurul candidat care ia în calcul salariul universitarilor. De unde veți atrage fonduri pentru stimulare?- Un manager, în adevăratul sens al cuvântului, este, în primul rând, responsabil de bunăstarea oamenilor pe care îi are în subordine. Atragerea de fonduri prin care să putem stimula atât salariile cadrelor didactice, cât și bursele studenților este una dintre direcțiile prioritare ale programului meu managerial și sunt convins că, în cel mai scurt timp de la implementarea unor demersuri în acest sens, exemplul Universității „Ovidius” din Constanța va fi urmat și de alte instituții de învățământ superior din țară. Pe lângă finanțările obținute din granturi de cercetare, se va urmări încheierea de parteneriate publice-private care să valorifice resursele atât materiale, cât și umane ale fiecărei facultăți în parte. Spre exemplu, se va avea în vedere acreditarea laboratoarelor, în așa fel încât acestea să poată efectua analize și să atragă astfel fonduri și așa mai departe, în funcție de specificul facultăților.- Cum comentați rezultatul recent încheiatelor alegeri de la Senat?- Până să ajungem la rezultatul votului, țin să le mulțumesc cadrelor didactice ovidiene pentru preocuparea pe care o manifestă cu gândul la viitorul universității noastre, fapt dovedit și prin participarea, în procent foarte mare, la alegerile pentru stabilirea componenței Senatului. Pentru prima dată, în istoria universității, senatorii au fost aleși prin vot universal, direct și secret, valoarea și competența celor care au ieșit victorioși fiind validate astfel de întreaga comunitate academică. Îi felicit pentru rezultatul obținut și le doresc succes în dificila misiune ce le revine.