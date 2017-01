"Voi fi un rector credibil, cu respect pentru profesie şi colegi!"

"Voi fi un rector credibil, cu respect pentru profesie și colegi!"

Pentru toți cei patru candidați la funcția de rector al Universității „Ovidius“ din Constanța, a fost o campanie electorală deloc comodă.Ieri, prof. univ. dr. Eden Mamut a acceptat să ofere un interviu pentru „Cuget Liber“, plecând de la concluziile acestei perioade.- Mai sunt două zile până la alegerile pentru funcția de rector al Universității „Ovidius“. Care sunt impresiile cu care încheiați această campanie?- În general, am sentimentul că intrarea mea în această campanie a fost o decizie corectă. Am avut prilejul să propun colegilor mei o serie de soluții pentru problemele noastre și să primesc părerile și comentariile acestora. Am avut schimburi de idei și dezbateri care mi-au limpezit gândurile și mai ales mi-au permis să constat că avem o imensă bogăție în diversitatea noastră de preocupări, de puncte de vedere și de abordări. Universitatea noastră, cu multitu-dinea de specializări și programe, este o resursă importantă pentru viitorul Constanței și trebuie tratată cu multă grijă și preocupare.- Ați putea să ne împărtășiți cu ce soluții ați intrat în campanie și care au fost îmbunătățirile rezultate din dezbaterile cu colegii?- Viziunea „Ovidius 2015”, cum se intitulează programul meu managerial, a fost inițial orientat către organizarea Universității noastre ca o instituție de învățământ superior de cercetare științifică avansată după modelul american. În discuțiile purtate cu colegi de la facultățile de Litere, Teologie sau Medicină, am constatat că trebuie să acord o mult mai mare importanță complexității și diversității Universității. Au fost evidențiate o serie de noi oportunități legate de dezvoltarea Universității ca un centru multiconfesional - o poartă a Europei către Orientul Apropiat și Asia Centrală. Am constatat că există resurse pentru a dezvolta studii și cercetări asupra limbilor minoritare și regionale, contribuind la promovarea valențelor câștigate de zona în care trăim. În varianta inițială, puneam un accent major asupra aspectelor manageriale, a proce-durării activităților și implementării unui sistem de asigurare a calității funcțional. În urma dezbaterilor, aveam să înțeleg că este esențial pentru perioada următoare să punem un accent deosebit pe grija față de studenți, pe problemele reale ale acestora, pe asigurarea condițiilor de studiu, de relaxare, de agrement, pe implicarea acestora în proiecte concrete și pe asigurarea unei vieți spirituale și a unor activități colective în care să se clădească spiritul ovidian. În concluzie, am reușit să extind și să detaliez programul managerial, ajungând la o formă care îmi dă încrederea că, pe baza acestui program, voi putea așeza universitatea noastră pe un drum solid către performanță.- Vă așteptați să luați parte la o campanie marcată și de lucruri neplăcute?- Nu aș putea spune că sunt neapărat lucruri neplăcute, dar sunt anumite constatări. O comunitate academică, în sensul european al spațiului universitar de gândire și reflexie liberă, pre-supune exercițiul unor dezbateri instituționalizate, a unor grupuri tematice pentru schimburi de idei și o mult mai mare deschidere la dialog. În universitatea noastră, se simte nevoia de a se sădi și dezvolta astfel de „agore” unde cadrele didactice să vină să-și exprime gândurile, să poarte discuții și astfel, să realizeze că această libertate de gândire reprezintă elementul fundamental pentru o viață universitară. Înregimentarea în grupuri și clanuri poate să ofere o siguranță efemeră, dar pe termen mediu și lung scindează comunitatea academică și reprezintă o piedică în evoluția unei universități.- După toate aceste dezbateri, care este, în opinia dvs., profilul de rector de care are nevoie Universitatea „Ovidius“?- Rectorul de care avem nevoie trebuie să fie o persoană credibilă, cu o reputație fără pată, care să cunoască, dintr-o experiență trăită plenar, problemele de educație și cercetare. Să fie o persoană cu un profund respect pentru profesia de dascăl, cu o grijă părintească față de studenți și față de toți cei cu care lucrează, să fie un bun manager, un om al dialogului, un om de echipă. Și pentru că falsa modestie este o dovadă de ipocrizie, Universitatea „Ovidius” are nevoie de un rector ca mine!