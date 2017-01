„Voi fi un rector al tuturor, receptiv la nevoile comunităţii academice!”

În exclusivitate pentru „Cuget Liber”, interviu cu noul rector al Universității „Ovidius”, Dănuț Tiberius Epure:

„Voi fi un rector al tuturor, receptiv la nevoile comunității academice!”

În urma alegerilor din data de 24 februarie, prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure a fost ales rector al celei mai mari universități din Dobrogea. În vârstă de 41 de ani, decanul de la Facultatea de Științe Economice a avut în 2011 și 2012 un parcurs profesional ascendent: domeniul Administrarea Afacerilor a ajuns în categoria A a clasificării Ministerului Educației, a devenit membru al Societății Academice de Management din România și membru în Comisia permanentă pe domeniul Științelor Economice, din cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Campania electorală, demarată de anul trecut, a demonstrat perseverență, putere de muncă și capacitate organizatorică. - Care sunt acum prioritățile dumneavoastră, din noua postură, de rector al Universității „Ovidius” din Constanța?- În urma întâlnirilor pe care le-am avut cu membrii colectivelor fiecărei facultăți în parte, pot spune că sunt la curent cu neajunsurile celor care își desfășoară activitatea în întreaga instituție. Alături de echipa mea de campanie am stabilit o listă de priorități care să vizeze modernizarea și dezvoltarea bazei materiale, alocarea eficientă a spațiilor de învățământ, susținerea cadrelor didactice tinere în vederea promovării, dezvoltarea unui climat favorabil activității de cercetare, dar și impunerea unei oferte educaționale centrată pe student, acesta devenind astfel partener în procesul educațional. - Ce se va întâmpla cu funcția de președinte al Senatului Universitar, acum că sunteți noul rector al Universității „Ovidius”?- Conform metodologiei de alegeri, se vor organiza alegeri parțiale, iar membrii Senatului vor stabili, prin vot universal, direct și secret, noul președinte al Senatului. Viitorul universității noastre nu poate fi schimbat decât printr-o bună colaborare între Senat și Consiliul administrativ al instituției. Atât eu, cât și ceilalți membri ai echipei, suntem de părere că funcția de președinte de Senat trebuie să revină Facultății de Medicină. Astfel, construcția propusă de noi se bazează pe tandemul Petru Bordei - președinte de Senat, Dănuț Epure - rector. - Vor continua alegerile în Universitatea „Ovidius” din Constanța? Care sunt etapele următoare? - Zilele acestea, urmează să fie validat de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului mandatul meu de rector. Apoi, vor avea loc alegeri pentru stabilirea noului președinte al Senatului, iar, în final, vor fi stabiliți prorectorii și decanii. În ceea ce mă privește, îmi voi prelua atribuțiile imediat după ce voi primi confirmarea din partea ministerului. Țin să le urez colegilor mei putere de muncă și succes în viitoarele demersuri și promit să rămân, pe întreaga perioadă a mandatului meu de rector, fidel sloganului „Fapte nu vorbe! Împreună în A”. - Cum va arăta noua echipă managerială a Universității Ovidius din Constanța? - În ultima vreme, am avut ocazia să lucrez alături de persoane deosebit de eficiente, cu viziuni largi și de o înaltă ținută academică. Pe perioada campaniei am fost susținut de o echipă de excepție, de al cărei sprijin îmi doresc să mă bucur și pe viitor. Totodată, țin să precizez faptul că voi fi un rector al tuturor, deschis dialogului și receptiv la nevoile comunității, fiind deplin conștient că și în echipele manageriale ale contracandidaților mei sunt oameni de valoare, cu care voi colabora, în folosul Universității „Ovidius” din Constanța. - Unde vedeți Universitatea „Ovidius” Constanța în viitor?- Mi-aș dori foarte mult ca Ovidius să ajungă în categoria universităților de cercetare avansată și educație. Desigur, nu este ușor, dar prin aplicarea unei serii de reforme inspirate ambiția noastră poate deveni realitate. Întrucât consider că ne putem mândri deja cu un corp profesoral de excepție, rezultate notabile în activitatea de cercetare și un număr impresionant de absolvenți ovidieni în fiecare an, premisele unei dezvoltări calitative de excepție sunt realizate. Mai departe, este de datoria noastră să lucrăm împreună pentru a spori prestigiul instituției și a o transforma într-un veritabil pol de competitivitate la nivel regional și național.