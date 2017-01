Vocea feminină a jazz-ului constănţean: Elena Gatcin

Vocea feminină a jazz-ului constănțean: Elena Gatcin

Elena Gatcin a venit tocmai din Republica Moldova pentru a încânta sufletele constănțenilor, cu vocea sa, în care Pandora a ascuns doar speranța. Ascultând-o pe tânăra interpretă, ai impresia că te afunzi în cele mai moi și parfumate așternuturi, că devii una cu cea mai pură mătase posibilă. O voce care poate acoperi și face să sune plăcut chiar cel mai friabil camion din lume. Elena poate fi văzută în fiecare lună la Club SNC, unde cântă în formația Black Sea Orchestra, vocal și instrumental, dar și în concerte solo pe care le susține în restaurante din Constanța. Colaborează și cu Teatrul de Stat Constanța, fiind revelația din spectacolul „Strangers in the night”, în regia lui Sorin Militaru. - Când s-a produs marea iubire dintre tine și muzică? - Am început să cânt în corul liceului de muzică „Ciprian Porumbescu” din Chișinău și am continuat tot pe acest domeniu, la Conservatorul de Muzică „Gavril Muzicescu”. Dar la pian am început să cânt din clasa a V-a. - Cariera ta s-a bucurat de ascensiune atunci când ai început să cânți în formația „Edict”. - Da, cu ei am început să cânt în public, la Chișinău, și am apărut în diverse emisiuni televizate în România. Din 2004, circulam cu Edict în România, și chiar am fost să cântăm la Cerbul de Aur, la seara moldovenilor. În 2005-2006 am luat premiul II la Festivalul Mamaia, secțiunea Interpretare, dar și premiul „Teo Peter”. Acum doi ani, am fost invitată să cânt în orchestra Festivalului de Muzică Ușoară Mamaia și, cu această ocazie, am rămas aici. Iar momentan, trupa Edict a luat o pauză. - Cum ai început colaborarea cu Black Sea Orchestra? - M-au cooptat acum un an și ceva… Am fost primită foarte călduros, dar, totuși, mi-era cam rușine, eram mai retrasă, așa sunt atunci când încep să cânt cu oameni noi. - Tu și jazz-ul. Cum vine asta? - Jazz-ul este o pasiune mai veche de-a mea. Deși am făcut muzică clasică la Conservator, jazz-ul îmi place cel mai tare. - Cine îți e icon în jazz? - Ella Fitzgerald, ea mă inspiră cel mai mult.