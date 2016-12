Vocaţia de mici artişti a elevilor de la Colegiul de Artă

Vocația de mici artiști a elevilor de la Colegiul de Artă

Ce deosebește elevii de la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța de ceilalți colegi ai lor este vocația artistică, pe care și-au dovedit-o zilele acestea prin derularea unei activități dedicate copiilor de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” din Constanța.Elevii voluntari ai Colegiului au pus în scenă poveștii „Cei trei purceluși” pentru trei clase de copii de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Delfinul”, sub coordonarea profesorul psiholog Daniela Stroia și a profesorilor Simona Barbu și Laura Coman. De asemenea, au mai colaborat profesorii Alina Leonte, Carmen Mihaela Vărășteanu, Victoria Dorobanțiu, Alexandra Popescu.Elevii voluntari implicați direct în această activitate au fost din clasele I B - muzică, ei colorând decorul necesar piesei, și a X-a B - arte plastice, care au conceput scenariul dramatizării, precum și punerea în scenă.„Continuăm tradiția de a aduce în mijlocul elevilor cu deficiențe de învățare povești clasice, îndrăgite de toți. Anul acesta am ales «Cei trei purceluși», pentru că este dinamică, cu o acțiune plină de vervă și transmite un mesaj pozitiv: cei care se ajută unii pe alții izbutesc în orice situație”, declara prof. Stroia.„Am colorat cu colegii mei planțele pentru poveste. Ca să fie cât mai vesele, am adăugat câteva animale prietenoase și flori”, afirma unul dintre elevii de clasa I, iar elevele de la clasa a X-a B, care au organizat activitatea, au declarat: „Deși la început ni s-a părut destul de dificil să ne învingem emoțiile, am reușit să jucăm bine povestea și ne-am bucurat să îi vedem pe copii râzând și aplaudând”.