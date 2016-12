Vlad Alexandrescu nu pleacă de la Ministerul Culturii: "Nu îmi voi depune demisia înainte de Paşti"

Vlad Alexandrescu nu pleacă de la Ministerul Culturii: "Nu îmi voi depune demisia înainte de Paști"

Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, a anunțat, vineri, pe Facebook, că a discutat cu premierul Dacian Cioloș și împreună au hotărât să nu își depună demisia înaintea sărbătorilor de Paști."Vă mulțumesc tuturor pentru susținerea din ultimele zile: manifestațiile de stradă de miercuri și joi, opiniile publice, articolele de presă, numeroasele comentarii de pe rețelele de socializare și petițiile în favoarea rămânerii mele ca Ministru al Culturii. Din toate acestea am înțeles că reforma pe care am început-o în domeniul culturii are o largă audiență și răspunde unei așteptări generale de înnoire în sectorul cultural. În momentul de față continuarea acestei reforme este periclitată. Am convenit cu Primul-Ministru că nu îmi voi depune demisia înaintea sărbătorilor de Paști. Sunt îngrijorat că reacțiile furibunde ale celor care vor oprirea reformei ar putea să prevaleze. Cred că împreună cu echipa mea și cu toți cei care îmi împărtășiți viziunea putem și trebuie să ne impunem", a scris Vlad Alexandrescu, pe Facebook."Eu am încercat acolo (la ONB — n.r.) să numesc un interimar, e vorba de un director interimar, pentru că postul este ocupat prin concurs de domnul Răzvan Dincă, care este cercetat penal și care a fost suspendat de ministrul Culturii pe durata desfășurării acestui proces penal. Fiind un post interimar, am încercat să găsesc o soluție de a împăca aceste tabere care s-au creat. Din nefericire, situația a escaladat și a escaladat în condițiile în care și aici recunosc că eu am fost prost sfătuit de unul dintre consilierii mei, căruia i-am cerut demisia, domnul Rareș Zaharia, în sensul în care domnul Zaharia nu mi-a prezentat înainte de a lua eu această decizie toate fațetele problemei", a declarat Vlad Alexandrescu, la RFI. Premierul Dacian Cioloș i-a cerut, miercuri, lui Vlad Alexandrescu să își dea demisia în urma scandalului de la Operă.