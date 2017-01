Viziunea prof. Eden Mamut de reinventare a Universităţii „Ovidius“

5

Uluitor

Domnule profesor Eden Mamut sunt uluit de ceea ce s-a postat aici, ca "raspuns" la o dezbatere care a adus in discutie o problema de fond a invatamantului superior in general, a celui constantean (UOC) in special. Este evident faptul ca "dusmanii" domniei voastre nu sunt capabili sa inteleaga o confruntare decat in termenii mizerabili de mai sus. Vreau sa cred ca veti fi imun la astfel de atacuri josnice, atacuri ce nu au nimic in comun cu spatiul in care ne desfasuram activitatea. Si ma refer aici nu numai la UOC ci si la tara in care traim, in mileniul III.