Viziune revoluţionară a unei montări, pe scena Casei de Cultură Constanţa

„Hoții de frumusețe“

Viziune revoluționară a unei montări, pe scena Casei de Cultură Constanța

Evenimentul cultural-artistic la care au avut șansa constănțenii să asiste marți, 4 iunie, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța poate fi mai greu redat cititorului, pentru că dincolo de transpunerea regizorală a cărții lui Pascal Bruckner a existat o excelentă inovație scenografică marca Adina Mastalier.„Hoții de frumusețe” este primul spectacol de teatru realizat pe o scenă românească cu decor virtual, creat pe calculator și redat de o tehnologie modernă asigurată de 360 Revolution.Subiectul piesei presupune trecerea prin numeroase spații în timp, lucru care a fost înlesnit de viziunea absolut fascinantă a scenografei Adina Mastalier. „Mi-am dorit să fac un experiment și să văd ce înseamnă în 2013 să mergi pe un decor virtual. Mă gândesc că astfel reușim să atragem și tinerii la spectacol și să arăți celor mai în vârstă la ce este utilă tehnologia. De ultimă generație, chiar și într-un teatru clasic. Până la urmă nu m-am îndepărtat foarte tare de tema clasică, dar am avut o propunere nouă, în premieră pentru România. Am avut un pic emoții că va fi primită mai greu, dar chiar a fost o surpriză plăcută să văd scenografi care lucrează decoruri mari care au venit și m-au felicitat, fiind oarecum necăjiți că nu sunt ei primii. Fiind de meserie arhitect, îmi este mai ușor să lucrez cu spațiile tridimensionale în computer, pentru că asta fac cel mai bine. Practic așa îmi creez fiecare schiță. Când este un decor produs într-un atelier clasic eu mă ajut mult de tehnologie, de calculator. Și uitându-mă cât de mult decor trebuie să am și cât de scump trebuie să fie ca să realizeze toate cadrele, totul s-a ivit dintr-o necesitate. Plus că o piesă trebuie plimbată prin țară, pentru a fi văzută de cât mai multă lume. Sunt foarte multe piese frumoase în București care nu pot fi văzute tocmai pentru că decorul este atât de mare încât nu poate fi transportat. Sau se pleacă fără decor, ceea ce mi se pare o lipsă de respect față de publicul din țară. Și atunci i-am propus regizoarei un decor pe CD, pe care ea nu l-a știut decât cu cinci zile înainte de premieră”. Întrebată dacă după această premieră a primit propuneri și pentru alte scenografii, Adina Mastalier a declarat că îi este foarte greu să o părăsească pe Chris Simion, pentru că este atât de plină de proiecte încât a trebuit să refuz. „Nu sunt foarte mulți în țară care stăpânesc tehnica aceasta, pentru că suntem puțini scenografi arhitecți. Mi-ar plăcea să fie exploatată și de alți colegi această tehnică. Se poate lucra până acolo încât actorul să interacționeze cu zona virtuală, să-și ia obiecte. Am putut vedea la un târg în Amsterdam o tehnică absolut superbă. Din păcate, tehnologia este foarte, foarte scumpă, iar eu am avut norocul acestei sponsorizări din partea 360 Revolution. Am mai avut două proiecte și am încercat să schițăm un buget, dar care a fost mult prea mare. La fiecare spectacol, transportul părții tehnice costă câteva mii de euro. A le achiziționa este imposibil. Ca să vă dau un exemplu, acest gen de aparatură deține și folosește Madonna la concertele ei. Și cum în tehnologie totul se schimbă atât de repede, ar fi chiar riscantă investiția”.Cap de afiș al spectacolului este Florin Zamfirescu care a declarat că și pentru cariera sa este o premieră acest gen de inovație care se bucură de un surprinzător de mare succes la public. „Este o piesă încifrată, destul de ciudată, ca de altfel romanul în sine, de mare succes, și totuși este pe gustul publicului. Poate și pentru că ar corespunde unor probleme profunde contemporane. Această metaforă cu hoția de frumusețe este destul de complexă, pe care fiecare o înțelege diferit. Dar important este că fiecare înțelege ceva”. Cât despre decorul virtual, a recunoscut că la început a fost dificil, „pentru că nu te sprijini pe decor cum se întâmplă în teatrul clasic, dar nu pentru mult timp”.Parteneră pe scenă cu fostul ei profesor Florin Zamfirescu, Medeea Marinescu declara că este o premieră și pentru cariera ei personală acest gen de montare foarte filmică, ingenioasă. „Este o idee bună, care surprinde spectatorul. Și nu pot spune că este dificilă atâta timp cât știi să te coordonezi, pentru că totul este calculat la secundă. Atunci când se termină filmarea trebuie să știi la ce intensitate să intri, lucruri care se reglează la repetiții. Este o piesă care necesită efort mult, energie și atenție”.Au mai urcat pe scena constănțeană a Casei de Cultură: Ioana Pavelescu, Ștefana Samfira, Radu Micu și Ionuț Niculae.Cât despre dificultatea realizării unui asemenea proiect care a durat opt ani, veți putea citi într-un interviu cu regizoarea Chris Simion, în ediția de week-end a ziarului.