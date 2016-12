Vivat, crescat, floreat "Mircea"! A fi mircist este o stare de spirit!

Cunoscut în perioada interbelică drept „Universitatea dobrogeană”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” a ajuns la prodigioasa aniversare a 120 de ani de la înființare, prilej pentru actualul corp profesoral să organizeze în acest week-end, cu enormă emoție, un program extrem de bogat în manifestări, prilej de aducere-aminte a pașilor desăvârșirii excelenței învățământului constănțean.Râvnit de generații întregi de elevi constănțeni, statutul de mircist se identifică cu elita în toate domeniile educației de la malul mării, iar acest colegiu a oferit generații de excepționali români cu care se mândrește chiar și peste hotare.„Matematica a sfințit acest loc”Un astfel de exemplu de „genii” vine din matematică. În urmă cu mai bine de un an, universitarul ovidian Viviana Ene, absolventă de „Mircea”, a propus actualei conduceri a colegiului organizarea unei conferințe a matematicienilor absolvenți ai acestui liceu. Care s-a concretizat într-o primă ediție vineri, în sala Coriolan, unde s-au adunat personalități care marchează știința și învățământul românesc.„O idee care a născut invidii în rândul colegilor de alte specialități, dar și în rândul colegiilor din țară, care cel puțin regretă că nu mai pot să fie primii”, glumea… serios prof. dr. Vasile Nicoară. „Le oferim astfel elevilor de astăzi o perspectivă mai bună și un motiv în plus pentru a se apleca spre această știință atât de respectată și de necesară, dar, din păcate, puțin aleasă de copii, fiind considerată o știință grea. Cu toate acestea, «Mircea» are încă destul de mulți elevi care împărtășesc tainele matematicii și lucrează cu pasiune, grație unor generații de profesori care au trecut și prin băncile acestei școli. O bună parte dintre actualii profesori de matematică ai colegiului sunt și absolvenții lui. Este o onoare și pentru școală să avem reprezentanți din diferite generații de absolvenți care au dus numele liceului mai departe, l-au afirmat și l-au impus”, a continuat, emoționat, actualul director.Momentului matematicienilor care au „sfințit” acest loc i-a urmat un altul și mai emoționant, când la prezidiu au urcat Andrei Gheorghe, Dumitru Țifrea, Constantin Caragea și Stan Sava, care au povestit cu umor și nostalgie legătura lor indisolubilă cu „Mircea”.În cancelaria colegiului, apoi, după parafarea parteneriatului „Trilaterala Mircistă” cu două colegii omonime din Râmnicu Vâlcea și Chișinău, directorului Nicoară avea să-i fie înmânat, de către Mihai Teșcu, directorul de peste Prut, un tablou imens ce-l ilustrează pe patronul spiritual.Concomitent, în cabinetul de limba română, reputatul profesor și scriitor Ion Coja lansa trilogia „Șeitanii”.Spectacolul jubiliar de duminică, 29 mai, de la Teatrul „Oleg Danovski” va încununa o aniversare ce va fi povestită, cu certitudine, următoarelor generații.Mărturii ale deveniriiCu aceeași emoție, la întâlnirea mirciștilor matematicieni a participat și prof. Gabriela Bucovală, inspector școlar general.„Mă bucur să particip la aniversarea a 120 de ani a liceului pe care l-am absolvit acum destul de mulți ani. Vin de fiecare dată cu mare plăcere și emoție aici, cu atât mai mult acum, când sunt în sală foști colegi de-ai mei, mai mari sau mai mici, cu toții profesori de matematică la fel ca și mine. Nu pot decât să urez Colegiului «Mircea» la mulți ani și să continue să aibă aceleași performanțe excepționale pe care le-a avut până în prezent, iar tuturor colegilor mei matematicieni mir-ciști multă sănătate și succes în activitate!”.Prof. Gabriela Constantinescu, actualul șef de catedră matematică, a avut dublă misiune zilele acestea. Pe de o parte, organizarea conferinței, dar și cea de-a XVII-a ediție a Concursului „N.N. Mihăileanu”, care va reuni circa 140 de elevi din toată țara.„Liceul «Mircea» și, ulterior, colegiul s-a mândrit întotdeauna cu performanțele matematice ale elevilor săi, iar matematicienii mirciști s-au simțit foarte mândri să reprezinte această instituție. Pentru că totdeauna au fost călăuziți dincolo de matematică și dincolo de rezultatele de excepție pe care le-au obținut cu faptul că a fi mircist este o stare de spirit și este un moment emoționant pentru noi toți”, mărturisea prof. Constantinescu.Actualmente prorector al Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Alexandru Bobe este un alt absolvent „de succes”:„Am fost generația 93-97, care a prins centenarul, la o mândră clasă de A, cu foarte mulți colegi olimpici internaționali. Chiar în bancă, stânga și dreapta, unul la fizică și unul la matematică. Era un mediu competitiv, în care era greu să răzbești. Dacă reușeai să-ți bați colegul de bancă reușeai să câștigi medalii la nivel internațional. Poate și din acest motiv am beneficiat de-a lungul facultății de un traiect ascendent puternic, care și acum se datorează acelor ani”.v v vPe site-ul „Cuget Liber” puteți vedea o galerie ce ilustrează prima zi a aniversării jubiliare.