"Visul" lui Shakespeare, transformat în coşmar de regizorul Ţop

"Cronicarii" din Constanta...

Din pacate TOTI "cronicarii" de cultura din Constanta nu au NICI o legatura cu fenomenul cultural...Scriu si ei cat pot pricepe din bruma lor intelectuala, ca sa castige un ban cinstit.... Sau in functie de prietenii sau antipatii. Adica IQ ...0 (zero !). Daca ar trebui sa dea un examen (cum ar fi normal) si le-ai pune cateva intrebari simple despre muzica sau teatru ar cadea cu BRIO !!! Ba inca ne-am si distra copios. Nu vorbesc cu rautate, ci in absoluta cunostinta de cauza. Daca ar fi avut macar curiozitatea ar fi putut vedea ca versiunea de la Constanta a fost "cuminte" , fata de alte "Case" mult mai mari... Poate Peter Brook este un nume suficient de mare ca sa-si permita "sa-si bata joc" de Shakespeare" : www.youtube.com/watch?v=CI40t4KVbV4 Sau alte versiuni Shakespeare : www.youtube.com/watch?v=eMFlvz_05Jk&spfreload=1 www.youtube.com/watch?v=s-dlI_GNrhk Mai cautati, mai studiati...daca va intereseaza. Ceea ce ma cam indoiesc... Eu una sunt exasperata de ce ineptii se debiteaza zilnic in paginile de "cultura" din ziarele constantene. Pe langa lipsa de cultura de specialitate nu au nici cea mai mica notiune despre actul artistic. Ca sa iti dai cu parerea despre un spectacol complex (in general), acesti "cronicarasi" veniti de pe plaja ar trebui sa aiba studii de specialitate in muzica, teatru, istoria artei,etc. Altfel NIMIC nu le dreptul sa isi dea cu parerea ! Poate ar trebui sa inceapa cu cronici la serbarile scolare...Ar fi mai pe intelesul lor.