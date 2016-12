„Vise şi capcane“ - un puzzle din bucăţi de viaţă

„Vise și capcane“ - un puzzle din bucăți de viață

Parte a unui proiect ce are ca public țintă acei oameni din mediul rural care se confruntă cu violența intrafamilială, sceneta în cinci tablouri „Vise și capcane” a scriitoarei Iulia Pană, membră a Uniunii Scriitorilor filiala Constanța, a avut premiera săptămâna trecută, pe scena Căminului cultural din Cobadin. Cu toate că n-a reușit să stârnească interesul celor cărora se adresa și care ar fi meritat să se deranjeze, măcar că se-mpărțeau tricouri „moca”, piesa de teatru a reușit să suscite un alt gen de reacții. În sala așezământului de cultură din comuna Cobadin au luat loc elevii școlii din localitate, care au râs copios la limbajul folosit în joacă de ado-escenții-actori și cu care sunt prea obișnuiți. Tratând, cu luciditate, tarele actualei generații de tineri, care preiau ca modele false valori, sceneta aduce în prim plan o familie terorizată de un tată alcoolic, violent, bine interpretat de Ionuț-Iftimi Șfârc. Două dintre cele trei fete nu au alt deziderat decât acela al unei false prosperități, accesând lumea modei sau a show-bizzului, fie prin prostituție, fie prin apartenența la o gașcă rău famată. Cea de-a treia fiică încearcă să reziste tentațiilor. Al patrulea copil al familiei, însurat cu „pițipoanca” zilelor noastre, interpretată bine de Filis Culamet, ajunge, provocat, precum tatăl său, un bărbat violent. Finalul transmite un mesaj mult prea trist pentru a putea fi dat repede uitării: VIOLENȚA NAȘTE CRIMINALI! Felicitări trupei care a reușit să-și înfrângă emoțiile și să transpună scenic, într-o joacă de-a actoria, bucăți de viață născute din sărăcie, prea triste, dar adevărate. Nici noi nu ne erijăm în critici de teatru, nici ei în mari actori, cu toate că au semnat o groază de autografe la finalul piesei, dar am vrea să remarcăm prestația Anei-Maria Bălăceanu, fiica mijlocie care își dorește să ajungă cântăreață, sau a Corinei Nasta, fiica patronului la care lucrează fata cea mare. În distribuția piesei există trei tineri din Centrul de plasament Ovidiu: Gică Alexandrescu, clasa a XIII-a la Liceul Teoretic „Tomis”, iar Georgiana Elisei și Chenan Iomer au absolvit Colegiul Tehnic Pontica. Li se alătură Manuela Anghel – clasa a IX-a Liceul „Decebal”, Robert Brânză și Vlad Fleșeriu – clasa a IX-a, Andreea Moldoveanu – clasa a XI-a, Corina Nasta - clasa a XII-a, toți patru la Grupul Școlar de Electrotehnică și Telecomunicații, Corina Dul-gheru - masterand la relații publice la SNSPA, Veronica Pătulea - absolventă de Jur-nalistică la Universitatea „Andrei Șaguna”, Ionuț-Iftimi Șfârc - absolvent de relații publice, Vio-rel Stan, Ana Maria Bălăceanu, Filis Culamet – psiholog. Parte a proiectului „Nu tolerez violența” din cadrul Programului european „Tineret în Acțiune” - „Youth in action”, inițiat de Direcția pentru Tineret a județului Constanța în parteneriat cu Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, Asociația Studenților și Medicilor Voluntari, Asociația Europeană Interaxe, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, Direcția de Muncă și Protecție Socială Constanța, cu finanțare europeană, mesajul scenetei „Vise și capcane” se adresează tinerelor femei din mediul rural care trebuie să cunoască principalele modalități de prevenire a violenței domestice. Următoarea reprezentație va avea loc joi, 11 iunie, pe scena Căminului cultural din Mihail Kogălniceanu. După care vor urma spectacole la Agigea, Cumpăna, Castelu, Cogealac, Lumina, Poarta Albă, Topraisar, Valu lui Traian.