Virgil Popovici şi Black Sea Orchestra, într-un excepţional concert de jazz

La Club SNC

Virgil Popovici și Black Sea Orchestra, într-un excepțional concert de jazz

Sala Clubului SNC a vibrat, iarăși, pe muzica formației Black Sea Orchestra, singura trupă de jazz din Constanța, care, pe deasupra, mai are și succes la public. Și nu e de mirare, mai ales că energia lor transcende scena și ajunge la public sub formă de note muzicale. Alături de localnicii Liviu Mărculescu (band leader, trombon), Nicu Dima (trompetă), Marcel Dășanu (sax tenor, clarinet), Nicu Spătaru (sax alto), Valentin Tănase (baterie), Andrei Răilean (bass) și Elena Gatcin (pian și voce) a performat Virgil Popovici, care a venit tocmai de la Iași pentru a le împărtăși constănțenilor sunetul muzicii… jazz. Invitatul evenimentului a fost, și de data aceasta, Florian Lungu, cel care a prezentat artiștii de pe scenă și a făcut publicul să râdă prin glumele sale minunat de macabre, ceea ce, până la urmă, e un lucru nobil. Virgil Popovici este absolvent al Conservatorului ieșean și dovada vie că talentul este congenital: tatăl său a fost dirijor și cunoscător al mai multor instrumente, iar cei doi frați - Titel Popovici, proaspăt premiat la Festivalul Național de Romanțe „Crizantema de aur” și Mihai Popovici (toboșar) sunt cunoscuți pe scena muzicală românească. Și-a însușit arta jazz-ului pentru totdeauna de la 14 ani, în jurul anilor 1950, când asculta, câte două ore după miezul nopții, un post de radio american specializat pe acest gen de muzică. Tot la 14 ani cânta cu studenții mediciniști din Iași, devenind copilul teribil al Iașului. Chiar dacă se confrunta cu cenzura, jazz-ul fiind considerat o muzică decadentă, a reușit să depășească acest obstacol. A participat la numeroase festivaluri de jazz din țară, dar și din străinătate - Franța, Germania, Polonia, Republica Moldova - și a răspândit jazz-ul de-a lungul și de-a latul litoralului românesc, alături de mari interpreți, cum ar fi Bebe Prisada, apreciat saxofonist buzoian. De asemenea, a colaborat prolific cu maestrul Johnny Răducanu, dar și cu Liviu Mărculescu, trombonistul constănțean cu care, în mod fericit, a reluat cola-borarea, cu Aura Urziceanu și cu regretata Anca Parghel. Un artist de asemenea factură nu putea să treacă neobservat, astfel că, în timpul concertelor pe care le susținea pe litoral, a căpătat porecla de „moldoveanul mitralieră”. Are la activ multe imprimări radiofonice și multe apariții televizate, în direct. Ne-a mărturisit că simte acut lipsa festivalurilor de gen din țară, cauzată de neajunsurile financiare și că în Iași, deși publicul de jazz este deja format, nu există finanțare suficientă pentru festivaluri de anvergură. Dar s-a simțit extraordinar la Constanța, unde s-a dezlănțuit așa cum un adevărat artist o face: „În momentul în care sunt pe scenă devin cu totul alt om. Fiecare notă pe care o cânt, fiecare măsură și fiecare armonie mă transformă. Totul se transformă în muzică. Iar gesturile pe care le fac nu sunt de paradă, intru într-o adevărată transă”, ne-a spus Virgil Popovici. Iubitorii de muzică jazz vor mai avea ocazia să asiste la un concert marca Black Sea Orchestra și luna viitoare, pe 23 noiembrie.