Violonistul David Garrett, în concert la Ateneul Român

Celebrul violonist David Garrett va concerta, astăzi, la Ateneul Român, în cadrul Festivalului Internațional "George Enescu", potrivit Agerpres.Garrett va interpreta Balada pentru vioară și orchestră (1895) de George Enescu, pe care a dus-o și pe scenele internaționale. De asemenea, violonistul va prezenta Concertul pentru vioară și orchestră în sol minor op. 26 de Max Bruch, precum și trei piese de Maurice Ravel — Alborada del gracioso, Pavană pentru o infantă defunctă și Bolero.Imediat după încheierea concertului, violonistul va susține o conferință extraordinară de presă în Sala Mică a Ateneului Român.David Garrett (David Bongartz), născut la Aachen, cu un tată jurist german, un pasionat violonist, și o mamă prim-balerină americană, a primit prima sa vioară la vârsta de 4 ani și a debutat cu Hamburg Philharmonic la vârstă de 10 ani.La 13 ani, este cel mai tânăr artist care încheie un contract în exclusivitate cu Deutsche Grammophon Gesellschaft, adoptând pseudonimul "David Garrett" după numele de familie al mamei sale.În 1999, în vârful carierei, își redirecționează energia, hotărând să renunțe la cariera de violonist clasic și să se mute la New York pentru a se înscrie la prestigioasa Juilliard School, unde a studiat muzicologie și compoziție. Studiul sub îndrumarea lui Itzhak Perlman conferă interpretării sale fațete complet noi. Deosebitul entuziasm al lui David Garrett în studiul compoziției îi aduce o recunoaștere în 2003, când câștigă renumitul Concurs de Compoziție de la Juilliard School.După încheierea studiilor, acesta s-a dedicat unui scop bine definit - să-i apropie pe tineri de clasici și să le crească entuziasmul față de muzica declarată serioasă, combinând elemente clasice cu acelea de pop și rock și de rhythm and blues.