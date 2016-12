Violeta Ciucur, noul rector al UMC

7

De mă voi scula, pre mulți am să popesc

Ba fratilor eu am o mare nedumerire ....cum sa-si plece capu si suprematia didactica, adevaratii profesori in fatza semianalfabetei asteia (spun asta ca am fost student si la curs nu stia decat sa citeasca de pe foi, in rest e varza...) Dumnezeule, am trait sa o vad si p-asta, cum Dna Carp se inclina in fatza RECTORULUI, Dl Barsan, Dl Popovici,ori sunt mai multi ciurii-burii decat profesori, si aia au ales-o???? Chiar si Cornelus ca el a pus-o, si a lucrat cu liga ca de fiecare data. Ca in liga pe vremea mea erau prostii... si acum si saracii, care nu au bani de spaga. Nu va e rusine de voi sa traiti in halul asta? Voi puteti sa priviti in ochiii copiilor vostri si sa le cereti sa va urmeze in viata? Pt faptul ca ati schimbat retzete culinare acum trebuia sa o votati?? Asa o sa faca si copiii vostri. Si ei, ca si voi, vor fi condusi de nonvaloare. .Si daca mai prind pe nava cadeti de la UMC va promit ca dracu ii ia..pt calitatea lor si.pt ce au votat. Si o sa vina sa planga in fatza universitatii ca din cauza voastra nu li se mai permite sa navige, ca nu ati stiut sa-i invatati ce trebuie.Da bai, si nu o sa mai vina nici dracu sa mai invete in institutia aia de kkt, sa vedem de unde mai luati spaga sa traiti.Ca am auzit-o si p-asta, cum i-ati indepartat pe aia care nu puteau sa-si vanda sufletul pe doi argintzi.Si ati facut din scoala aia o banda rulanta care scoate doar diplome. Stati voi linistiti ca am sa trimit scrisori la minister pana o sa vina sa va faca o inspectie , sa vada ce stiu studentii vostri. Si o sa vina in timpul unui examen de le FR. Apropo,nu aveti asistentza medicala de prim ajutor in timpul examenelor pt studentii de peste 50 de ani...Da, sunt mai batrani studentii decat profesorii. Stiti ce va doresc????? Va doresc sa va inchida activitatea, ca mi-e rusine sa spun ca am fost pe-acolo.